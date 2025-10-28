28 de octubre de 2025
{}
Cuándo es el fin de semana largo de noviembre 2025

Enterate cuándo será el próximo feriado y fin de semana largo de noviembre. Conocé todas las fechas y planificá tus días de descanso con anticipación.

Por Juan Pablo Strappazzon

Mientras octubre llega a su fin, muchas personas ya revisan el calendario para conocer las fechas del próximo feriado y fin de semana largo. En esta nota, te contamos todos los detalles para que puedas organizar tus planes con anticipación.

persona relajada
Según la información oficial, el próximo 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Al tratarse de un feriado trasladable, en 2025 se decidió moverlo del jueves 20 al lunes 24, generando así un fin de semana largo.

Además, se sumó el viernes 21 como día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá que muchas personas puedan planificar viajes cortos o actividades de descanso.

De esta manera, quienes aprovechen la ocasión podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, ideal para descansar, hacer turismo o pasar tiempo con la familia y amigos.

A continuación, se detallan los feriados restantes para el año 2025:

  • Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el jueves 20).
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Si querés estar al tanto de todas las novedades, tanto a nivel provincial como nacional, hacé clic aquí y mantenete siempre informado con las últimas noticias.

