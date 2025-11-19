19 de noviembre de 2025
Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

La justicia acusó por tentativa de homicidio a dos jóvenes señalados por la brutal agresión a Jesús Moyano, en Tunuyán.

Jesús Moyano continúa internado en terapia intensiva tras ser golpeado en Tunuyán.

Jesús Moyano continúa internado en terapia intensiva tras ser golpeado en Tunuyán. 

 Por Pablo Segura

La causa por la violenta agresión que dejó al borde de la muerte a Jesús “Kechu” Moyano en Tunuyán avanzó en las últimas horas con la imputación de dos jóvenes de 22 y 24 años, quienes quedaron acusados formalmente por homicidio en grado de tentativa.

En tanto que los acusados fueron apresados horas después del hecho y ahora están sumamente complicados en la causa, con la posibilidad de recibir una condena a varios años de cárcel.

Imputan a dos jóvenes por una brutal golpiza a un hombre en Tunuyán

De acuerdo con información a la que accedió Noticiero Andino Valle de Uco, los sospechosos son vecinos del mismo barrio y compañeros de trabajo.

Las fuentes consultadas señalaron que ninguno de ellos tiene antecedentes penales ni antecedentes de conflictos previos. Aun así, ambos fueron imputados este lunes por la fiscalía, que consideró que los elementos reunidos hasta ahora permiten sostener la acusación de tentativa de homicidio.

La investigación, a cargo del fiscal Jorge Quiroga, comenzó a alinearse con la versión que la familia de Moyano planteó desde el inicio.

Si bien la Policía había señalado que la agresión se habría originado en una riña dentro del boliche y luego continuado afuera, los nuevos datos contradicen esa hipótesis. De hecho, los dos imputados ni siquiera ingresaron al local, sino que permanecieron en el exterior, cerca de un puesto de panchos.

Según los avances de la causa, un grupo de jóvenes salió del boliche y discutió con los presuntos agresores. Minutos más tarde apareció Moyano, quien habría intentado calmar la situación.

Fue en ese momento cuando los dos acusados se habrían abalanzado sobre él y lo golpearon violentamente, provocándole lesiones gravísimas que lo dejaron en estado crítico.

Mejora la salud del hombre agredido en Tunuyán

En cuanto a la evolución médica, su hermana Gisela informó que “Kechu” mostró señales leves pero alentadoras: reaccionó favorablemente al tratamiento, abrió los ojos por momentos y movió extremidades y cabeza.

También se confirmó que disminuyó la inflamación cerebral. Sin embargo, la familia remarca que su estado sigue siendo delicado y que todavía no está fuera de peligro.

Mientras el caso conmociona a la comunidad de Tunuyán, el Ministerio Público Fiscal continúa recolectando pruebas para determinar cómo se produjo la agresión y cuál fue la participación exacta de los acusados en el intento de homicidio que mantiene en vilo a Valle de Uco.

