Día Internacional del Hombre: por qué se celebra hoy, 19 de noviembre

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, una efeméride que busca reconocer sus contribuciones positivas a la sociedad y visibilizar la brecha sanitaria que afecta a gran parte de la población masculina. Más detalles a continuación.

hombres, amigos Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Hombre El origen del Dia Internacional del Hombre En 1992, Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas, Estados Unidos, designó el 19 de noviembre como el Día Internacional del Hombre. Para 1999, la fecha comenzó a ganar mayor popularidad, con el objetivo de abordar temas como la salud masculina, su rol positivo y las contribuciones de los hombres a la sociedad y a sus comunidades.

Ingeborg Breines, directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO, consideró esta iniciativa una excelente forma de equilibrar la atención entre géneros, reconociendo las acciones y necesidades de los hombres en materia de salud, un aspecto también resaltado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la agenda global actual debe centrarse en reducir la brecha sanitaria entre hombres y niños. Aunque en muchos aspectos los hombres disfrutan de ventajas sobre las mujeres, en términos de salud tienen menor esperanza de vida debido a la exposición a trabajos peligrosos y complejos.

Aunque no cuenta con el mismo reconocimiento que el Día de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, esta conmemoración no busca generar competencia, sino destacar el rol positivo y contribuciones que los hombres pueden ofrecer hoy y en el futuro. / Wikipedia. Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 19 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Compartí la nota:







