Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre. Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







Llega uno de los últimos finde largo del año y, con él, surgen dudas sobre el calendario escolar. A raíz del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el jueves 20 de noviembre, la Dirección General de Escuelas confirmó que el viernes 21 de noviembre no habrá clases, por ser un día no laborable con fines turísticos.

Esto configura un escenario particular: mientras que para la Administración pública y ciertos sectores esa jornada es asimilable a un feriado, para el sector privado queda a discreción del empleador.

Primaria escuela estudiante alumno clases Clases en Mendoza: el viernes 21 de noviembre las escuelas permanecerán cerradas. Qué pasará con las clases en Mendoza Frente a este nuevo fin de semana largo, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) informaron oficialmente cuál será la situación para el sistema educativo provincial. Confirmaron que durante la jornada del "día no laborable" (viernes 21), los estudiantes no tendrán dictado de clases. La misma situación se repetirá el lunes 24 de noviembre, jornada considerada como feriado nacional trasladado.

Esta medida abarca a los trabajadores del sector educativo, quienes, junto con los empleados estatales y bancarios, gozarán de cuatro días consecutivos de descanso (viernes, sábado, domingo y lunes).

Por lo tanto, los estudiantes y docentes recién retornarán a las aulas el martes 25 de noviembre para continuar con el ciclo lectivo en su recta final.