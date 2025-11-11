11 de noviembre de 2025
Educación: cómo será el calendario escolar con 190 días de clase y control por horas

El Gobierno anunció cambios en el calendario escolar 2026. Se trata de una nueva medición en horas para mejorar el control del tiempo educativo en todo el país.

El Gobierno nacional anunció que avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24

El Gobierno nacional anunció que avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

En la asamblea N.º 147 del Consejo Federal de Educación (CFE), el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, confirmó el calendario escolar 2026. Reafirmaron la continuidad de la planificación de 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo.

Además, del cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en el nivel secundario. La reunión fue presidida por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y contó con la participación de las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones del país.

Seguimiento del cumplimiento efectivo

El Gobierno nacional anunció que avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24, que define qué se considera un día de clase efectivo.

Embed

Según la normativa, se computará como tal aquel día en el que los estudiantes hayan recibido al menos 4 horas reloj de actividades pedagógicas.

Medidas para garantizar la carga horaria mínima

En caso de que las jurisdicciones no alcancen las 190 jornadas efectivas de clase, deberán implementar medidas de recuperación para garantizar el cumplimiento del tiempo mínimo obligatorio.

  • Nivel primario: 760 horas reloj.

  • Nivel secundario: 900 horas reloj.

  • Nivel inicial: 570 horas reloj.

Esta nueva medición, basada en horas y no solo en días, permitirá un monitoreo más preciso del tiempo escolar y facilitará la comparación con estándares internacionales.

Esta nueva medición, basada en horas y no solo en días, permitirá un monitoreo más preciso del tiempo escolar

Esta nueva medición, basada en horas y no solo en días, permitirá un monitoreo más preciso del tiempo escolar

Publicación de los calendarios escolares

Finalmente, el Consejo Federal de Educación estableció que la Secretaría del CFE deberá publicar en diciembre de 2025 los calendarios escolares 2026 aprobados e informados por cada jurisdicción.

Con esta resolución, el Ministerio de Capital Humano busca fortalecer la planificación educativa nacional, garantizar el cumplimiento del tiempo de enseñanza y promover mayor transparencia y coordinación entre las provincias.

