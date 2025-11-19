19 de noviembre de 2025
Sitio Andino
dos detenidos

Asesinaron de un balazo a un hombre en San Rafael

Un hombre de 37 años recibió un disparo en la cabeza tras una riña en Cuadro Nacional, San Rafael. Por el homicidio hay dos aprehendidos.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un hombre de 37 años fue asesinado de un balazo durante una presunta riña ocurrida en San Rafael en horas de la madrugada de este miércoles, y por el homicidio fueron detenidos una mujer y un hombre, quienes por estas horas están a disposición de la justicia.

Según fuentes policiales, todo ocurrió cerca de las 3 de la madrugada en Lavalle y Roca, en Cuadro Nacional, en San Rafael y la víctima fue identificada como Mario Edgar Delgado (37).

Tanto él, como los dos sospechosos aprehendidos, tienen antecedentes por distintos delitos. En base a esto, la principal hipótesis de los detectives es que tanto víctima como victimarios participaron de una riña que derivó en el homicidio.

De acuerdo a los primeros datos recolectados por la policía, cerca de las 3 de la madrugada ingresó un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre herido, tendido en la vía pública, en una esquina de Cuadro Nacional.

captura crimen san rafael
Roca y Lavalle, en San Rafael, donde ocurrió el crimen.

Roca y Lavalle, en San Rafael, donde ocurrió el crimen.

Hasta ese lugar llegó personal de la Comisaría 62, que confirmó la veracidad de lo informado y halló a un hombre gravemente herido, con una lesión de arma de fuego en la cabeza. Minutos después, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado confirmaron el deceso.

A partir de ese momento, trabajó en la escena personal de Científica e Investigaciones. Los efectivos entrevistaron a vecinos y supuestos testigos del crimen, quienes apuntaron directamente contra una joven de 26 años, quien sería la autora material del disparo.

Con esa información, la policía allanó una casa en calle Roca, donde detuvo a la acusada. Casi al mismo tiempo, cerca de la escena del homicidio, la policía encontró un arma tipo aire comprimido que había sido abandonada en un cantero.

Y luego, con la declaración de más testigos, los investigadores realizaron un registro domiciliario en calle Los Algarrobos, donde detuvieron a un hombre de 27 años, quien también estaría vinculado al crimen.

Los dos sospechosos quedaron a cargo de la fiscalía en turno y en las próximas horas serían imputados.

Por Pablo Segura