16 de noviembre de 2025
Sitio Andino
San Rafael vivirá una nueva edición de La Noche de los Museos en el Lagiglia

El encuentro en San Rafael será el jueves 20, con recorridos guiados, música, foodtrucks y espacios intervenidos. La entrada será gratuita hasta la medianoche.

Noche de los museos en San Rafael.

San Rafael vuelve a sumarse a La Noche de los Museos, el encuentro cultural que, en sintonía con instituciones de todo el país, abre puertas y enciende curiosidades. La cita local será en el Museo de Historia Natural “Humberto Lagiglia” (de Balloffet y Amapola) el próximo jueves 20 de noviembre, desde las 20.00 horas, con entrada libre y gratuita.

El museo promete “una experiencia única”, con intervenciones audiovisuales y sensoriales que transformarán cada sala y le darán a las colecciones un clima distinto.

Habrá recorridos guiados a las 21:00, 21:35 y 22:10 horas — ideales para vivir la propuesta completa y descubrir las sorpresas preparadas — y, desde las 22:45, el paseo quedará en modalidad libre hasta la medianoche, para que cada visitante explore a su propio ritmo.

San Rafael se suma a los festejos a nivel nacional

La noche sumará música, foodtrucks, artesanos y productores, para que el patio también sea un punto de encuentro.

“Como años anteriores nos sumamos a este festejo a nivel nacional para que los visitantes tengan otra óptica del interior del museo y de sus salas durante la noche. Siempre con luz muy tenue, este año sonorizaremos los espacios, para que quienes nos acompañen vivan otra visión de la exposición, de forma gratuita”, señaló el director del museo, Luis Ballarini.

La invitación es simple: traer ganas de mirar distinto, dejarse sorprender y disfrutar de una noche en la que la ciencia y la cultura se mezclan con la música, los sabores y la magia de recorrer el Museo y sus recovecos cuando cae el sol.

