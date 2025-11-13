13 de noviembre de 2025
Sitio Andino
San Rafael reforzó su presencia en Buenos Aires con una nueva acción en el Puerto de Frutos

La Dirección de Turismo de San Rafael desplegó acciones en el Puerto de Frutos, que recibe más de 150 mil visitantes cada fin de semana.

Promoción turística de San Rafael en Buenos Aires.

Por Sitio Andino Departamentales

San Rafael sigue con su promoción en turismo en diferentes puntos del país. Este fin de semana nuestro departamento tuvo una participación muy especial en el Puerto de Frutos de Tigre, uno de los mercados a cielo abierto más importantes de Latinoamérica.

Es el octavo año consecutivo que San Rafael se promociona en el emblemático paseo del conurbano bonaerense en el que -cada fin de semana- pasan más de 150 mil visitantes de todo el país y el mundo.

image

Durante el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, la Dirección de Turismo montó un stand institucional que recibió cientos de potenciales visitantes. De 10 a 18 se realizaron degustaciones de vino, productos regionales, además de entrega de folletería informativa y merchandising del departamento.

