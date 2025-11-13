San Rafael reforzó su presencia en Buenos Aires con una nueva acción en el Puerto de Frutos

Promoción turística de San Rafael en Buenos Aires.

San Rafael sigue con su promoción en turismo en diferentes puntos del país. Este fin de semana nuestro departamento tuvo una participación muy especial en el Puerto de Frutos de Tigre, uno de los mercados a cielo abierto más importantes de Latinoamérica.

Es el octavo año consecutivo que San Rafael se promociona en el emblemático paseo del conurbano bonaerense en el que -cada fin de semana- pasan más de 150 mil visitantes de todo el país y el mundo.

image Durante el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, la Dirección de Turismo montó un stand institucional que recibió cientos de potenciales visitantes. De 10 a 18 se realizaron degustaciones de vino, productos regionales, además de entrega de folletería informativa y merchandising del departamento.

La visita forma parte el plan de promoción que viene realizando San Rafael en diferentes espacios del país. Hay que recordar que, semanas atrás, se produjo una gira -junto a prestadores privados- que alcanzó San Rafael, Rosario y Paraná.