Brutal agresión a un menor a la salida de una escuela en Guaymallén

La justicia investiga por estas horas una brutal agresión a un nene de 14 años a la salida de una escuela de Guaymallén , hecho que fue vinculado luego al llamativo hallazgo de una mochila con una navaja en su interior, por lo que los detectives intentan determinar si el hecho fue durante un robo o en una riña.

Todo sucedió en la tarde de este martes, a metros de la escuela Manuel Videla de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén , y los investigadores creen que la víctima, de quien se reserva su identidad por ser menor de edad, puede haber sido atacado en un enfrentamiento entre alumnos de dos escuelas de la zona.

Lo cierto es que la víctima sufrió heridas cortantes en el cuero cabelludo, a la altura de la nuca, y debió ser asistido por médicos. Su madre denunció que fue blanco de un robo, pero los investigadores judiciales dudan.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos realizada hasta el momento, el damnificado fue atacado por al menos dos sujetos que lo abordaron a la salida de la escuela Manuel Videla.

Por causas que se investigan, el chico fue golpeado duramente, sufriendo heridas de consideración. Ante esto, debió ser llevado al hospital Paroissien, donde por estas horas se recupera de las heridas.

Ahora bien, casi al mismo tiempo que esto ocurría, cerca de la escuela Miguel Lauriente de Guaymallén, ubicada a metros de donde fue la agresión al menor, una docente denunció el hallazgo de una mochila con una navaja en el interior.

La mujer explicó que observó a un grupo de alumnos cuando abordaba un colectivo y que acto seguido detectó que, al parecer, alguno de esos chicos había olvidado su mochila.

Al revisarla, encontraron una navaja por lo que se activó un procedimiento para identificar al propietario de ese objeto. En tanto que, rápidamente, las autoridades vincularon el caso a lo ocurrido con el menor.

Por ende, la justicia investiga por estas horas si la víctima de la agresión fue atacada en un robo o bien existió una riña entre varios alumnos de los dos establecimientos mencionados.