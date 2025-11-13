Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más y cómo se movieron los precios en octubre 2025

La inflación de octubre en la provincia de Mendoza fue del 2,4%, según informó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). En tanto, el índice de precios al consumidor (IPC) a nivel nacional se ubicó en 2,3%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Qué fue lo que más aumentó en la provincia de Mendoza durante octubre de 2025
Si bien el incremento general de precios en la provincia fue del 2,4%, la evolución no fue uniforme: cada sector tuvo variaciones diferentes. Según los datos oficiales, los mayores aumentos se registraron en esparcimiento, vivienda y servicios básicos, mientras que el menor ajuste correspondió a equipamiento y mantenimiento del hogar.
Los incrementos detallados por la DEIE fueron los siguientes:
Esparcimiento (4%)
Vivienda y servicios básicos (3,4%)
Transporte y comunicaciones (2,8%)
Alimentos y bebidas (2,6%)
Atención médica y gastos para la salud (2,2%)
Educación (1,8%)
Indumentaria (1,6%)
Equipamiento y mantenimiento del hogar (1%)
De esta manera, la inflación en la provincia mantiene una tendencia al alza, impulsada principalmente por aumentos en rubros vinculados al esparcimiento, la vivienda y el transporte público.