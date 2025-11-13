Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más y cómo se movieron los precios en octubre 2025

Por Soledad Maturano







La inflación de octubre en la provincia de Mendoza fue del 2,4%, según informó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). En tanto, el índice de precios al consumidor (IPC) a nivel nacional se ubicó en 2,3%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la inflación mendocina alcanzó su nivel más alto de los últimos seis meses y acumula un 23% en los diez meses del año. Ahora bien, ¿cuáles fueron los rubros que más aumentaron en la provincia durante octubre?

Qué fue lo que más aumentó en la provincia de Mendoza durante octubre de 2025 Si bien el incremento general de precios en la provincia fue del 2,4%, la evolución no fue uniforme: cada sector tuvo variaciones diferentes. Según los datos oficiales, los mayores aumentos se registraron en esparcimiento, vivienda y servicios básicos, mientras que el menor ajuste correspondió a equipamiento y mantenimiento del hogar.

Los incrementos detallados por la DEIE fueron los siguientes:

Esparcimiento (4%)

Vivienda y servicios básicos (3,4%)

Transporte y comunicaciones (2,8%)

Alimentos y bebidas (2,6%)

Atención médica y gastos para la salud (2,2%)

Educación (1,8%)

Indumentaria (1,6%)

Equipamiento y mantenimiento del hogar (1%) image Los aumentos se concentraron en esparcimiento, vivienda y servicios básicos Imagen: DEIE De esta manera, la inflación en la provincia mantiene una tendencia al alza, impulsada principalmente por aumentos en rubros vinculados al esparcimiento, la vivienda y el transporte público.