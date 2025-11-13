Violencia de género en Las Heras: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima

Violencia de género: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima.

Una verdadera batalla campal que incluyó una riña, daños y robo ocurrió en la casa de una víctima de violencia de género en Las Heras, donde la consigna policial asignada como protección a esa mujer intentó detener al agresor cuando intentaba ingresar a la casa, generando que sus allegados arremetieran contra el efectivo y también contra la vivienda.

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en el barrio Belgrano de Las Heras y la damnificada, una mujer de 33 años, debió ser rescatada por personal policial junto a sus familiares y cuatro hijos menores de edad.

Luego de esto, los allegados al hombre denunciado por violencia de género causaron destrozos y saquearon la vivienda. Mientras tanto, el principal agresor quedó detenido, a disposición de la justicia.

Según contaron fuentes policiales , todo ocurrió a las 2 de este jueves en la manzana D del barrio mencionado.

En una casa de esa cuadra vive una mujer de 33 años que es víctima de violencia de género y quien cuenta con una consigna policial por protección, debido a que su ex pareja tiene prohibición de acercamiento en ese domicilio.

Sin embargo, ese individuo llegó al hogar en la madrugada de hoy, por lo que el efectivo asignado debió actuar e intentó detenerlo.

Esto provocó que el agresor, identificado como Carlos Quiroga, enfureciera y comenzara a golpearlo. El uniformado, en medio de una situación tensa, pidió apoyo y en cuestión de minutos llegaron a la escena más móviles.

Pero quienes también llegaron al domicilio fueron allegados a Quiroga, quienes junto a algunos vecinos del barrio, empezaron a agredir a los policías.

Los incidentes, en detalle

En medio de ese caos, algunos efectivos asistieron a la mujer víctima de violencia de género, quien fue rescatada junto a sus cuatro hijos menores y otros dos familiares.

Al mismo tiempo, los policías lograron detener al principal agresor y lo trasladaron a la Comisaría 36. Pero, lejos de calmar los ánimos, esto generó más caos.

Los allegados a Quiroga comenzaron a causar destrozos en la vivienda -ya sin habitantes- y luego algunos vecinos saquearon el hogar. Entonces, la Policía de Mendoza debió desplegar un operativo especial, con la participación del Cuerpo de Infantería, para contener la situación.

Como consecuencia de los incidentes, un policía resultó herido y debió ser asistido en una clínica.

Por su parte, Quiroga quedó detenido a disposición de la justicia. En tanto que la mujer y su familia se trasladó a otra casa.