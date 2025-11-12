12 de noviembre de 2025
estuvo 9 meses prófugo

Cayó en Santa Cruz un hombre acusado por el homicidio de su primo en Guaymallén

Un hombre acusado por el homicidio de su primo en Guaymallén cayó detenido en Santa Cruz. En las próximas horas será traído a Mendoza.

Corzo será traído a Mendoza y recibirá una imputación por homicidio simple.

Corzo será traído a Mendoza y recibirá una imputación por homicidio simple. 

 Por Pablo Segura

Tras una larga investigación y con el apoyo de efectivos de investigaciones de Santa Cruz, la policía logró detener en Puerto Deseado a un hombre que está acusado del homicidio de su propio primo en Guaymallén y que desde febrero de este año permanecía prófugo de la justicia.

Se trata de Antonio Corzo Jofré (40), quien era buscando intensamente por el homicidio de Francisco Sanz (29), hecho ocurrido en febrero de este año en San Lorenzo y Fournier de Guaymallén.

Sanz fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en moto y uno de ellos (se cree que Corzo), lo atacó a puñaladas directamente y sin mediar palabra. De esta forma, le asestó al menos cinco puntazos que le provocaron la muerte en el acto.

Cayó en Santa Cruz un hombre acusado por el homicidio de su primo en Guaymallén

La causa que investiga el homicidio está a cargo de la fiscal Claudia Ríos y hasta hoy no tenía detenidos. Incluso, el presunto cómplice de Corzo aún no ha sido identificado, señalaron fuentes policiales.

Captura

Ahora bien, en las últimas semanas la magistrada recibió información acerca del paradero de Corzo, quien desde días posteriores al crimen ya tenía pedido de captura como presunto autor material del homicidio de su propio primo.

Este miércoles, efectivos mendocinos, con el apoyo del personal de la División de Investigaciones de Puerto Deseado, concretaron la captura del acusado en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Monseñor Alemán y Provincias Unidas, en Santa Cruz.

Se cree que el individuo se ocultaba en esa vivienda desde hace un buen tiempo. Según explicaron el operativo contó con la participación de varios efectivos del sur del país y el operativo fue supervisado por el Jefe del Departamento Delito Organizado Zona Norte, el comisario Pablo Daniel Méndez.

Corzo quedó alojado en la Comisaría de Puerto Deseado y en las próximas horas será trasladado a nuestra provincia.

Ahora la justicia investiga el móvil del homicidio, que por ahora no está completamente esclarecido.

El homicidio, en detalle

Según consta en la causa, el homicidio de Sanz ocurrió a las 16.30 del sábado 1 de febrero de este año en San Lorenzo y Fournier de Guaymallén.

La víctima caminaba por allí cuando fue abordado por dos hombres que circulaban en una moto Bajaj. Uno de estos descendió del rodado y sin hablar atacó directamente a puñaladas a Sanz.

La víctima recibió heridas en el cuello y en los brazos, falleciendo a los pocos segundos. El agresor, por su parte, corrió de nuevo hacia la moto y escapó.

