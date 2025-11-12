Grave accidente vial entre un colectivo y un camión de bomberos en Godoy Cruz

El accidente ocurrió en la intersección de Urquiza y San Martín Sur

Por Sitio Andino Policiales







Un colectivo y un camión de Bomberos Voluntarios protagonizaron un accidente vial en la intersección de calle Urquiza y avenida San Martín Sur, en el departamento de Godoy Cruz. Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

Los detalles del accidente vial en Godoy Cruz El choque tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas, cuando transeúntes alertaron a la línea de emergencias sobre la colisión. Según los primeros informes, la autobomba de los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz circulaba por calle Urquiza de Este a Oeste y, al llegar a la intersección con avenida San Martín Sur, fue impactada por un colectivo que transitaba de Norte a Sur.

Tras el siniestro, personal policial acudió al lugar y entrevistó a los involucrados. En tanto, equipos médicos asistieron a las víctimas: el chofer del colectivo sufrió politraumatismos en la nuca, tobillo y espalda, mientras que un bombero voluntario presentó traumatismo en la pierna derecha y fue trasladado a la Clínica Francesa para su atención.

accidente vial, godoy cruz Las causas del accidente vial aún se encuentran bajo investigación Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia Por su parte, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) informó que una cámara ubicada en la zona, registró el momento exacto del impacto. La Oficina Fiscal de Jurisdicción se encuentra a cargo de la investigación.