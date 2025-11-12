12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Investigación

Grave accidente vial entre un colectivo y un camión de bomberos en Godoy Cruz

El accidente vial ocurrió en la intersección de Urquiza y San Martín Sur. Dos personas resultaron heridas y se investigan las causas del impacto.

El accidente ocurrió en la intersección de Urquiza y San Martín Sur

El accidente ocurrió en la intersección de Urquiza y San Martín Sur

Por Sitio Andino Policiales

Un colectivo y un camión de Bomberos Voluntarios protagonizaron un accidente vial en la intersección de calle Urquiza y avenida San Martín Sur, en el departamento de Godoy Cruz. Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

Los detalles del accidente vial en Godoy Cruz

El choque tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas, cuando transeúntes alertaron a la línea de emergencias sobre la colisión. Según los primeros informes, la autobomba de los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz circulaba por calle Urquiza de Este a Oeste y, al llegar a la intersección con avenida San Martín Sur, fue impactada por un colectivo que transitaba de Norte a Sur.

Lee además
Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén
Trágico accidente vial en Guaymallén. 
Otra tragedia vial

Nueva víctima fatal tras un accidente vial en Guaymallén

Tras el siniestro, personal policial acudió al lugar y entrevistó a los involucrados. En tanto, equipos médicos asistieron a las víctimas: el chofer del colectivo sufrió politraumatismos en la nuca, tobillo y espalda, mientras que un bombero voluntario presentó traumatismo en la pierna derecha y fue trasladado a la Clínica Francesa para su atención.

accidente vial, godoy cruz
Las causas del accidente vial aún se encuentran bajo investigación

Las causas del accidente vial aún se encuentran bajo investigación

Por su parte, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) informó que una cámara ubicada en la zona, registró el momento exacto del impacto. La Oficina Fiscal de Jurisdicción se encuentra a cargo de la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Alta Montaña: amplio operativo para despejar la Ruta 7 tras el fatal accidente vial

Las identidades de las víctimas fatales y heridos en el accidente vial de Alta Montaña

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Trágico fin de semana en Mendoza: cuatro muertos en accidentes viales en menos de 48 horas

Un hombre de 80 años murió en un choque en Tunuyán y es la tercera víctima fatal del fin de semana en Mendoza

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

LO QUE SE LEE AHORA
Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Las Más Leídas

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Se vienen góndolas llenas de alimentos importados
Mas permisividad

Desregulación de alimentos: el Gobierno levanta controles y acelera el ingreso de productos importados

Persecución y choque en Godoy Cruz. 
dos policías heridos

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz

La justicia investiga el móvil de la agresión.
Rodeo de la cruz

Brutal agresión a un menor a la salida de una escuela en Guaymallén

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321

Te Puede Interesar

Los expedientes fueron girados al Senado.
Legislatura

Sin respaldo peronista, Diputados aprobó las dos leyes fiscales que acompañan al Presupuesto

Por Sitio Andino Política
Scott Bessent que Estados Unidos hizo un buen negocio financiero con Argentina.
Confesiones

El costo oculto del rescate: las confesiones del Tesoro de Estados Unidos sobre la ayuda a la Argentina

Por Marcelo López Álvarez
Las aviones están listas para operar y combatir celdas graniceras. video
Ya están las aviones

Con la presencia de Omar Félix, se puso en marcha la lucha antigranizo en San Rafael

Por Sitio Andino Departamentales