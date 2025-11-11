11 de noviembre de 2025
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

La justicia investiga el accionar del joven que provocó el trágico accidente vial en Guaymallén donde falleció un empleado de Impsa.

Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial.

Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 

 Por Pablo Segura

La justicia avanza de a poco en la investigación contra Sebastián Piastrellini, un joven de 21 años que el 31 de octubre pasado provocó un grave accidente vial en Guaymallén, hecho en el que falleció Ariel Gustavo Andía (47), un empleado de Impsa que se dirigía a su trabajo al momento del choque.

Piastrellini manejaba alcoholizado al momento del siniestro -se presume que regresaba a su casa tras una fiesta- y tras cruzarse de carril chocó de frente con el auto que manejaba la víctima fatal.

Por esto, el fiscal de tránsito, Fernando Giunta, decidió imputar al sospechoso por un homicidio culposo agravado por conducir bajo efectos de alcohol.

Sin embargo, por su estado de salud, que prevé una extensa recuperación, decidió ordenar su liberación bajo una fianza de $5 millones.

El siniestro en cuestión ocurrió en la mañana del viernes 31 de octubre, en calle Urquiza de Guaymallén.

El siniestro en cuestión ocurrió en la mañana del viernes 31 de octubre, en calle Urquiza de Guaymallén.

accidente
El terrible accidente vial ocurrió en la mañana del 31 de octubre de este año, en Guaymallén.

El terrible accidente vial ocurrió en la mañana del 31 de octubre de este año, en Guaymallén.

Según la reconstrucción del accidente vial, Andía manejaba su Fiat Uno hacia el sur, con destino final la planta de Impsa, donde trabajaba en el área de calidad de la conocida empresa ubicada en el carril Rodríguez Peña.

Sin embargo, a la altura de San Francisco del Monte, el VW Gol Trend que manejaba Piastrellini se cruzó de carril y lo chocó de frente (se investiga qué provocó esta maniobra). Producto del impacto, Andía falleció en el acto.

Por su parte, el joven también sufrió heridas de gravedad y fracturas, entre ellas, una de cadera. Esto generó que los médicos afirmaran que su recuperación demandará “varios meses”, tiempo en el que Piastrellini continuará internado.

Ante esto y la imposibilidad de comparecer en audiencias, la fiscalía de tránsito decidió otorgarle la libertad, claro está, tras pagar una fianza de $5 millones.

De esta forma, el acusado se recupera en el hospital y mientras tanto afronta un proceso penal en su contra que lo puede llevar, al menos según la calificación actual, a una pena de hasta 6 años de cárcel.

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

