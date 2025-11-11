Paro de universidades nacionales por 72 horas: qué ocurrirá en Mendoza

La CONADU Histórica convoca a una huelga de 72 horas en todo el país. ¿Qué días?

Las universidades nacionales de todo el país se preparan para un paro de 72 horas a partir del miércoles 12 de noviembre , convocado por la CONADU Histórica . La medida de fuerza surge en reclamo de mejoras salariales y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario .

La medida forma parte de un plan de lucha que busca visibilizar el deterioro de los salarios docentes y la falta de recursos en la educación superior pública.

El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica , realizado el 30 de octubre con la participación de 84 representantes de asociaciones de base de todo el país, resolvió profundizar las medidas de fuerza. La organización gremial señaló en un comunicado que el profundo deterioro salarial y la ausencia de respuestas por parte del Gobierno nacional motivaron la convocatoria al paro, que se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre .

“ Exigimos la inmediata convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario , instrumentos imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público”, expresó la federación en su comunicado oficial.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por segunda vez en el Congreso y promulgada el 21 de octubre, aún no cuenta con un presupuesto asignado para su ejecución. El texto de la norma establece un aumento progresivo de los fondos destinados a las universidades públicas, con el objetivo de mejorar los salarios, sostener la infraestructura y evitar el vaciamiento del sistema educativo.

Desde la federación docente indicaron que el paro nacional busca presionar al Ejecutivo para que garantice la aplicación efectiva de la ley. El reclamo no sólo apunta a la recomposición de ingresos, sino también a la defensa de la universidad pública, una consigna histórica del sector.

Paro de universidades nacionales: qué ocurrirá en Mendoza

Este martes, la federación nacional que representa a docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), FAGDUT, confirmó que las sedes de la Casa de Estudio llevarán a cabo jornadas de protesta activa hasta este viernes. En detalle:

Miércoles 12: paro y medida de fuerza en todo el país;

en todo el país; Jueves 13 y viernes 14: jornadas de visibilización de la problemática con clases públicas, asambleas, abrazos solidarios y "acciones tendientes a mostrar la desidia que padece la universidad pública".

De esta forma, el miércoles "no habrá actividades académicas ni de investigación en las 30 facultades regionales que tiene la UTN a lo largo y ancho del país ni en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, también dependiente de esta casa de estudios", reafirmaron en su comunicado.

utn, universidad tecnologica.jpg Las 30 facultades regionales de la UTN adhieren al paro de 72 horas convocado por Conadu Histórcia - CTA Autónoma. Foto: Yemel Fil

“Seguimos insistiendo por salarios dignos e inversión universitaria”, enfatizó el Secretario General de FAGDUT, Ing. Ricardo Mozzi, quien dijo que “el Gobierno se equivoca si piensa que en las elecciones la ciudadanía le dio un cheque en blanco para hacer lo que quiera”.

Asimismo, el organismo anticipó que en los próximos días presentará una Carta Documento que exige al Ejecutivo el llamado a paritarias. “El Gobierno tiene una mirada reduccionista y cortoplacista”, señaló el Secretario General de FAGDUT, Ing. Ricardo Mozzi, y explicó que “cualquier país que tenga mirada estratégica y de futuro tiene que invertir en sus universidades”.

Por otro lado, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (Fadiunc), compartió en sus redes sociales el comunicado de Conadu Histórica, respaldando las medidas de fuerza.