13 de abril de 2026
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PAMI: médicos de cabecera inician un paro de 72 horas en rechazo a un fuerte recorte salarial

Los médicos de PAMI rechazan el nuevo esquema de pagos que elimina el cobro por consulta presencial y advierten que la atención primaria está en riesgo.

PAMI: médicos de cabecera inician un paro de 72 horas en rechazo a un fuerte recorte salarial. Imagen creada con IA

PAMI: médicos de cabecera inician un paro de 72 horas en rechazo a un fuerte recorte salarial. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

A partir de este lunes, los médicos de cabecera de PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) cumplen un paro de 72 horas. La medida rechaza la Resolución 1107/2026, que elimina el pago por prestación y fija la cápita en $2.100.

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PAMI: los médicos de cabecera iniciaron un paro por 72 horas.

PAMI: los médicos de cabecera iniciaron un paro por 72 horas.

PAMI: el punto de fricción

Hasta ahora, los médicos de cabecera percibían un monto extra por cada consulta presencial y por el control anual de salud. Con la nueva normativa, estas prácticas quedan absorbidas dentro de una "cápita" fija (pago por paciente asignado) establecida en $2.100.

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Desde el sector denunciaron que la normativa fue adoptada sin consulta previa y que además tiene carácter retroactivo al 1° de abril.

Los ejes del conflicto con PAMI:

  • Fin de incentivos: se suprimió el plus económico que recibían los profesionales por contar con formación de posgrado.

  • Consultas "gratuitas": al incluir la consulta clínica en el pago fijo, los médicos denuncian que se desincentiva la atención presencial, ya que solo se pagarán aparte las visitas domiciliarias y la atención a afiliados en tránsito.

  • Burocracia digital: si bien se busca la trazabilidad con la Orden Médica Electrónica (OME), los profesionales aseguran que la exigencia no va acompañada de una mejora en los honorarios.

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Al incluir la consulta clínica en el pago fijo, los médicos denuncian que se desincentiva la atención presencial. Imagen crada con IA

Al incluir la consulta clínica en el pago fijo, los médicos denuncian que se desincentiva la atención presencial. Imagen crada con IA

Una crisis nunca vista

En diálogo con Aconcagua Radio, la doctora Fernanda Scoccia, secretaria de Género de APPAMIA, calificó la situación como el "peor momento" en 18 años de servicio.

"Nunca se habían metido con los médicos de cabecera, que son la columna vertebral del sistema. Esta resolución les reduce en más del 52% sus haberes mensuales", advirtió la profesional.

Según Scoccia, un médico que antes podía facturar alrededor de $2.100.000 para cubrir los gastos de su consultorio, ahora tiene un tope máximo de $1.400.000.

"Con ese monto es imposible afrontar alquileres, sueldos de secretarias e insumos, más aún con las exigencias extras que pide PAMI, como baños adaptados para personas con discapacidad y seguros específicos, que otras obras sociales no requieren", explicó.

El rol del Ministerio de Economía y la situación de los odontólogos

Desde el gremio apuntan a un cambio estructural en el manejo de los fondos. "El PAMI dejó de manejar su propio dinero y ahora depende de las partidas que envía el Ministerio de Economía, que le está debiendo unos $500.000 millones", señaló la doctora.

Esta falta de fondos ya afecta a los odontólogos, quienes desde hace un mes y medio solo atienden urgencias debido a aranceles bajos y falta de continuidad en los pagos. Algo similar ocurrió en Mendoza con los oftalmólogos.

Durante las 72 horas que dure la medida, los profesionales garantizaron que las guardias mínimas y urgencias estarán cubiertas por ética profesional, pero no habrá atención programada ni turnos en los consultorios de cabecera. De no haber una marcha atrás por parte del Gobierno, desde APPAMIA advierten que las medidas de fuerza podrían profundizarse.

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