En Mendoza, los afiliados de PAMI tendrán atención reducida

Pese al llamado nacional a un paro de actividades por tres días, el impacto del conflicto de PAMI en la provincia de Mendoza presenta matices particulares. Los médicos de cabecera locales decidieron no plegarse a un paro general, aunque la atención en los consultorios se verá resentida durante el lunes, martes y miércoles.

Según explicaron profesionales mendocinos a este medio, la estrategia en la provincia consistirá en una reducción drástica de los turnos y, en muchos casos, solo se garantizará la emisión de recetas y la atención de urgencias .

El motivo detrás de esta diferenciación con respecto a otras provincias es el temor a posibles represalias o sanciones por parte de la delegación local del instituto.

El malestar de los médicos locales coincide con el diagnóstico nacional respecto a la Resolución 1107/2026 . Los profesionales advierten que el valor de la cápita de $2.100 es insuficiente para cubrir los costos fijos de un consultorio en la provincia.

"No es un paro total porque tenemos miedo a perder el contrato, pero es imposible atender bajo estas condiciones. Se elimina el pago por la consulta clínica y los incentivos por especialidad; básicamente, nos piden que trabajemos más por menos dinero", señalaron fuentes del sector a Sitio Andino.

Mientras tanto, desde las oficinas locales de PAMI instan a los afiliados a verificar la atención con sus médicos de cabecera antes de asistir a los turnos programados, aunque se espera que el sistema de Orden Médica Electrónica (OME) siga operativo para trámites administrativos esenciales.

Certificados médicos Gentileza

Silencio absoluto en Mendoza

Pese a la situación nacional, con repercusión en Mendoza, este medio intentó comunicarse con David Litvinchuk, titular de PAMI Mendoza, pero la respuesta fue nula. El funcionario, como en otras oportunidades, ha optado por el silencio absoluto.