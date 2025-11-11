11 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

La ANSES dio a conocer los detalles del programa Progresar de noviembre. Enterate cuándo cobrarás y cuánto te corresponde recibir.

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente al mes de noviembre. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas de cobro y el monto exacto que se pagará.

Becas Progresar
Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de noviembre 2025

Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de noviembre 2025

Fechas y montos de cobro de las Becas Progresar de noviembre 2025

El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Lee además
Quiénes cobrarán la Beca Progresar en noviembre 2025 y cómo consultar los pagos
Atento al dato

Quiénes cobrarán la Beca Progresar en noviembre 2025 y cómo consultar los pagos
ANSES: quiénes cobran este martes 11 de noviembre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este martes 11 de noviembre de 2025

Todos los titulares del programa recibirán en noviembre un monto de $35.000, aunque se les depositará inicialmente solo el 80% (es decir, $28.000). El 20% restante se paga a fin de año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que acredita la regularidad en la cursada.

A continuación, te presentamos el calendario de pagos correspondiente a este mes:

  • Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: jueves 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: viernes 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: lunes 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: martes 18 de noviembre

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en noviembre

Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

  • Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.
  • Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.

Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 11 de noviembre de 2025

Caputo confirmó que no habrá modificaciones en el sistema de bandas cambiarias

Festeja Javier Milei: el mercado argentino extiende su racha alcista y crece la confianza inversora

Especialistas destacaron el potencial turístico de Mendoza vinculado a la olivicultura

ANSES: cuáles son los descuentos para jubilados en noviembre 2025

Del Malbec al cobre: Alfredo Cornejo busca tentar a los mercados árabes

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 10 de noviembre de 2025

Fabián Gregorio, de PSJ Cobre Mendocino: "La Declaración de Impacto Ambiental no es un cheque en blanco"

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 11 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 11 de noviembre de 2025

Las Más Leídas

El robo ocurrió en la noche del domingo, en Godoy Cruz. 
no hay detenidos

Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza.
El clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín.
Ciencia y Divulgación

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín

Solicitaron duras penas para el acusado
Polo judicial

Abusos sexuales en Chacras de Coria: piden hasta 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu

Adopción de adolescentes en Mendoza:  una elección de amor que desafía mitos y prejuicios.
Historias de vida

Adopción de adolescentes en Mendoza: una elección de amor que desafía mitos y prejuicios

Te Puede Interesar

Salud ya cuenta con una ley que regula los servicios de atención en emergencias médicas.
Boletín Oficial

Salud ya cuenta con una ley que regula los servicios de atención en emergencias médicas en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Algunas de las motos incautadas en los operativos de la Policía de Mendoza. 
prevención del delito

Nuevos operativos de la Policía de Mendoza, esta vez, en Luján y Rivadavia

Por Pablo Segura
Todo listo para la continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear. video
El oficialismo le puso cifras

En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur

Por Facundo La Rosa