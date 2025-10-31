Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

El accidente ocurrió en Urquiza y San Francisco del Monte.

Un hombre de unos 47 años perdió la vida esta mañana tras un accidente vial ocurrido en Urquiza y San Francisco del Monte, en Guaymallén , en tanto que un joven de unos 21 años fue trasladado en grave estado al Hospital Central y por estas horas se investiga si manejaba alcoholizado al momento del siniestro.

Según información policial, la víctima fatal -identificada como Ariel Gustavo Andía de 47 años - perdió la vida en el acto luego de que el Fiat Uno que conducía chocara contra contra un Volkswagen Gol Trend conducido por un joven (identidicado como Santiago Jesús Piastrelini de 21 años).

El joven permanece internado en el hospital Central , y según un adelanto desde el centro asistencial, su estado de salud es delicado.

De acuerdo a las primeras pericias , el accidente vial ocurrió pasadas las 5.30 en Urquiza y San Francisco Del Monte, en Guaymallén.

Fuentes policiales informaron que el vehículo Gol Trend circulaba de Sur a Norte sobre calle Urquiza y el vehículo Fiat Uno circulaba de Norte a Sur por lo que seguidamente ambos vehículos colisionaron de forma frontal.

Por el momento se desconoce cuál de los dos vehículos invadió el carril contrario, pero lo cierto es que el impacto fue muy violento.

Como consecuencia de esto, el conductor del Uno quedó atrapado en el coche, por lo que debió ser extraído por bomberos de Guaymallén y Godoy Cruz. Cuando lo lograron, personal del Servicio de Emergencias Coordinado intentó reanimar al hombre, pero lamentablemente falleció.

accidente

Al mismo tiempo, el conductor del Gol Trend fue derivado de urgencia al hospital, donde ahora lucha por su vida.

En la escena del siniestro trabajaron efectivos policiales de la jurisdicción, bomberos, Tránsito Municipal y Científica, entre otros.

Ahora la justicia investiga la mecánica del choque y, por ende, la responsabilidad penal de los conductores.