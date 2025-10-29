29 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Proyección vitivinícola mendocina

Guaymallén impulsa su marca como Capital del Espumante en una cita clave de la industria

Guaymallén mostró su identidad productiva en el Espacio Arizu y reafirmó su liderazgo en la elaboración de espumantes argentinos.

Guaymallén impulsa su marca como Capital del Espumante en una cita clave de la industria.

Guaymallén impulsa su marca como Capital del Espumante en una cita clave de la industria.

Por Sitio Andino Departamentales

Con un stand que reflejó su identidad vitivinícola, Guaymallén, Capital del Espumante, formó parte de la 2ª Expo Internacional de Bebidas, celebrada el pasado 25 de octubre en el Espacio Arizu de G8odoy Cruz. El encuentro reunió a productores, jurados y referentes del mundo de los destilados y vinos provenientes de distintos países de Latinoamérica, consolidándose como una cita clave para la industria.

El equipo de Turismo de Guaymallén participó compartiendo la experiencia y la historia que posicionan al departamento como referente nacional en la elaboración de vino espumoso. En su espacio, los visitantes pudieron conocer de cerca el recorrido productivo, las bodegas locales y el legado histórico que dio origen al primer vino espumante argentino, elaborado en 1902 en la actual bodega Santa Ana por el inmigrante alemán Carlos Kalles.

Lee además
Nuevo incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén. 
no hay heridos

Nuevo incendio en la feria de Guaymallén
Marcos Calvente, en @Aconcagua_radio: Marcos Calvente sobre la obra en la Ruta 7: Va a traer un crecimiento y un cambio definitivo para Guaymallén.
Entrevista en Aconcagua Radio

Calvente y la obra en la Ruta 7: "Va a traer un crecimiento y un cambio definitivo" para Guaymallén
image

Guaymallén cuenta con más de 20 bodegas

Actualmente, Guaymallén cuenta con más de veinte bodegas, muchas de ellas dedicadas a la producción de vinos espumosos. Durante 2023, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el departamento se produjeron más de 139.000 hectolitros de vino entre tintos, rosados y blancos.

image

Desde su declaración como Capital del Vino Espumante en 2014, Guaymallén ha impulsado diversas iniciativas que promueven su identidad y potencian el enoturismo local, como el reconocido evento “Burbujas y Sabores”, nacido en 2016, y el “Paseo de las Burbujas y Sabores del Mundo”, que cada año convoca a miles de visitantes en el Boulevard Dorrego.

La presencia de Guaymallén en esta edición de la Expo Internacional de Bebidas reafirma su compromiso con la promoción del sector vitivinícola, la difusión de sus productores y la consolidación del departamento como un territorio de excelencia en la producción de espumantes argentinos.

Temas
Seguí leyendo

Cornejo impulsa una nueva obra en la Ruta 7: llamarán a licitación de un tramo estratégico para Mendoza

Quedó en libertad bajo fianza el conductor que causó la muerte de un motociclista en Guaymallén

Brutal paliza de un hombre a su pareja en Guaymallén

Importante secuestro de bronce tras un operativo en Guaymallén

El Bus Tour Verde recorrió Guaymallén para promover la conciencia ecológica y el consumo local

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Guaymallén

Guaymallén: fuerte choque entre un auto y una camioneta dejó heridos

Estaba prófugo desde el 2023 y fue a votar en Guaymallén: quedó detenido

LO QUE SE LEE AHORA
la konga vuelve a san rafael en la fiesta del turismo y el vino
Gran evento en el Sur

La K'onga vuelve a San Rafael en la Fiesta del Turismo y el Vino

Las Más Leídas

Sebastián Ferreyra junto a su madre Belén Luna con el estudio médico que demuestra el estado de su columna. video
Contrarreloj para una cirugía vital

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado

El Lobo se agranda: Gimnasia de Mendoza planea un estadio para 33 mil hinchas
Entrevista

El Lobo se agranda: Gimnasia de Mendoza planea un estadio para 33 mil hinchas

El hombre se encuentra fuera de peligro
Tensión

Rivadavia: un hombre se disparó tres veces tras una audiencia de mediación con su ex pareja

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de octubre

El menor está internado en el hospital Central. 
circulaba en bicicleta

Un menor está grave tras ser atropellado en Las Heras

Te Puede Interesar

Los anuncios de Alfredo Cornejo durante Argentina Mining 2025.
Minería

Los anuncios de Cornejo en Argentina Mining 2025: regalías mineras y nuevos proyectos de cobre

Por Cecilia Zabala
Por las heladas, productores de diversas comunas realizan quemas de defensa activa.
¿Cuándo mejora el tiempo?

Productores activaron quemas por las heladas, pero el frío fue menor al esperado

Por Celeste Funes
Nuevo incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén. 
no hay heridos

Nuevo incendio en la feria de Guaymallén

Por Pablo Segura