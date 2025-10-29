Guaymallén impulsa su marca como Capital del Espumante en una cita clave de la industria.

Por Sitio Andino Departamentales







Con un stand que reflejó su identidad vitivinícola, Guaymallén, Capital del Espumante, formó parte de la 2ª Expo Internacional de Bebidas, celebrada el pasado 25 de octubre en el Espacio Arizu de G8odoy Cruz. El encuentro reunió a productores, jurados y referentes del mundo de los destilados y vinos provenientes de distintos países de Latinoamérica, consolidándose como una cita clave para la industria.

El equipo de Turismo de Guaymallén participó compartiendo la experiencia y la historia que posicionan al departamento como referente nacional en la elaboración de vino espumoso. En su espacio, los visitantes pudieron conocer de cerca el recorrido productivo, las bodegas locales y el legado histórico que dio origen al primer vino espumante argentino, elaborado en 1902 en la actual bodega Santa Ana por el inmigrante alemán Carlos Kalles.

image Guaymallén cuenta con más de 20 bodegas Actualmente, Guaymallén cuenta con más de veinte bodegas, muchas de ellas dedicadas a la producción de vinos espumosos. Durante 2023, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el departamento se produjeron más de 139.000 hectolitros de vino entre tintos, rosados y blancos.

image Desde su declaración como Capital del Vino Espumante en 2014, Guaymallén ha impulsado diversas iniciativas que promueven su identidad y potencian el enoturismo local, como el reconocido evento “Burbujas y Sabores”, nacido en 2016, y el “Paseo de las Burbujas y Sabores del Mundo”, que cada año convoca a miles de visitantes en el Boulevard Dorrego.

La presencia de Guaymallén en esta edición de la Expo Internacional de Bebidas reafirma su compromiso con la promoción del sector vitivinícola, la difusión de sus productores y la consolidación del departamento como un territorio de excelencia en la producción de espumantes argentinos.