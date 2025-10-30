Detienen a mujer acusada de vender droga en Las Heras

Una joven de 19 años fue detenida este jueves por la noche durante un allanamiento por venta de estupefacientes en Las Heras , en un operativo encabezado por personal de la Policía de Mendoza bajo una medida judicial dispuesta por la Fiscalía Federal en turno .

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 21 en una vivienda del barrio El Plumerillo , en Las Heras y contó con la intervención de efectivos de la Subcomisaría Iriarte de ese departamento .

Al ingresar al domicilio, los uniformados secuestraron 37 envoltorios de papel glacé metalizado con cocaína , con un peso total de 19,6 gramos , además de $124.800 en efectivo y cuatro teléfonos celulares (dos de marca Samsung, uno TCL y uno Redmi).

La joven identificada por la policía con las iniciales J. J. L. , fue aprehendida en el lugar y trasladada posteriormente a la Unidad 32 , quedando a disposición del tribunal federal interviniente .

Según precisaron fuentes policiales, la justicia ordenó el secuestro de todos los elementos hallados, el llenado del formulario de allanamiento y la remisión del material para su peritaje correspondiente.

El operativo se enmarca en las acciones que viene desarrollando la Policía de Mendoza y la Justicia Federal para combatir el tráfico y la comercialización de estupefacientes en barrios del Gran Mendoza, especialmente en zonas de alta conflictividad como El Plumerillo.