30 de octubre de 2025
Detienen a mujer acusada de vender droga en Las Heras

La Policía de Mendoza detuvo a una mujer tras un allanamiento por venta de droga en una casa de Las Heras.

Parte de los estupefacientes incautados en Las Heras.&nbsp;

 Por Pablo Segura

Una joven de 19 años fue detenida este jueves por la noche durante un allanamiento por venta de estupefacientes en Las Heras, en un operativo encabezado por personal de la Policía de Mendoza bajo una medida judicial dispuesta por la Fiscalía Federal en turno.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 21 en una vivienda del barrio El Plumerillo, en Las Heras y contó con la intervención de efectivos de la Subcomisaría Iriarte de ese departamento.

Al ingresar al domicilio, los uniformados secuestraron 37 envoltorios de papel glacé metalizado con cocaína, con un peso total de 19,6 gramos, además de $124.800 en efectivo y cuatro teléfonos celulares (dos de marca Samsung, uno TCL y uno Redmi).

Allanamiento por venta de droga en Las Heras

La joven identificada por la policía con las iniciales J. J. L., fue aprehendida en el lugar y trasladada posteriormente a la Unidad 32, quedando a disposición del tribunal federal interviniente.

Según precisaron fuentes policiales, la justicia ordenó el secuestro de todos los elementos hallados, el llenado del formulario de allanamiento y la remisión del material para su peritaje correspondiente.

El operativo se enmarca en las acciones que viene desarrollando la Policía de Mendoza y la Justicia Federal para combatir el tráfico y la comercialización de estupefacientes en barrios del Gran Mendoza, especialmente en zonas de alta conflictividad como El Plumerillo.

