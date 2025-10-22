Dónde voto en Las Heras: consultá el padrón electoral

El domingo 26 de octubre se celebrarán en todo el país las elecciones 2025, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. En nuestra provincia, además, se votará para renovar legisladores provinciales y concejales en los municipios que unificaron sus comicios. Si sos de Las Heras enterate dónde votás.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón electoral definitivo, donde los ciudadanos pueden consultar el establecimiento y la mesa que les corresponde para votar en las elecciones legislativas.
Hacé clic en la opción Dónde voto y aparecerán los datos correspondientes.
En todos los casos, si la persona no aparece registrada, en pantalla se informará la ausencia, lo que puede deberse a cambios no actualizados (como domicilio o rehabilitaciones). En esas situaciones, el ciudadano debe dirigirse a la Secretaría Electoral de su distrito para verificar su situación o presentar un reclamo.
Cabe destacar que los electores que cumplan los 16 años de edad hasta el 26 de octubre están habilitados para sufragar en estos comicios, aunque deben figurar en el padrón. Caso contrario, no podrán votar y serán incorporados en el próximo proceso electoral.
Qué se vota en Las Heras en las Elecciones 2025
El 26 de octubre, la ciudadanía mendocina deberá elegir cinco diputados nacionales (la mitad de sus representantes en la Cámara Baja de la Nación).
Asimismo, se votará:
24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos en los cuatro distritos electorales:
Seis senadores provinciales titulares y ocho diputados provinciales titulares por la Primera Sección Electoral (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle).
Cinco senadores y seis diputados por la Segunda Sección Electoral (San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz).
Cuatro senadores y cinco diputados por la Tercera Sección Electoral (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato).
Cuatro senadores y cinco diputados por la Cuarta Sección Electoral (San Rafael, General Alvear y Malargüe).
La mitad de los concejales en doce departamentos: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. En tanto que en los municipios que desdoblaron, las elecciones por los Concejos Deliberantes se realizarán el 22 de febrero de 2026 (Rivadavia, San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Luján de Cuyo).
Además, en estas elecciones 2025, el Concejo Deliberante de Las Heras, se elegirán seis concejales.
elecciones las heras
Foto: IA/ Sitio Andino
Cómo se vota en las Elecciones 2025 en Las Heras
Las elecciones legislativas 2025 serán las primeras en que se usará la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, según el modelo que comenzó a utilizarse en Mendoza en 2023 para las votaciones provinciales.
Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Julián Sadofschi,María Inés Ramos, Juana Allende, Ismael Jadur, Estefanía Corvalán, Jorge Raúl Zingarettti, Francisco Meardi y Carolina Guillén.
Partido de los Jubilados: Carlos Zalazar,Elizabeth Rojas, Juan Pablo Zárate, Ruth Alessio, Mauro Nardin, Maira Riveros, Carlos Gallardo y María Urbina.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Las Heras
El concejo lasherino tiene 12 bancas: 7 de UCR - Cambia Mendoza, 1 de Protectora, 1 del Partido Verde, 2 del PJ (Frente de Todos) y 1 de Partido Agrupaciones Vecinales.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Miguel Juarez, la de Priscila Maturano y la de Viviana Riquelme) , 1 del PJ (Raúl Ceverino), la de Agrupaciones Vecinales (Alberto Guajardo) y la de Protectora (Belén Cortinez).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Noelia Delpír, Laura Lorena Fernández, Eduardo González y José María Villavicencio (Cambia Mendoza), Mabel Adriana Iannizzotto (PJ) y Paula García (Partido Verde).
Boleta nacional
Además de la boleta provincial, en Las Heras el elector se encontrará con la boleta nacional.
boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional
Frente Fuerza Justicialista
Emir Félix
Marisa Uceda
Matías Stevanato
Flor Destéfanis
Fernando Ubieta
Frente Verde
Diputados Nacionales
Mario Vadillo
Belén Bobba
Dugar Chappel
Oriana Torres
Maximiliano Muñoz
Protectora Fuerza Política
Carolina Jacky
Sebastián Zelada
María Inés Rojas
Mateo Matas
Laura Urzi
Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad