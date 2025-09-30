30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
a doble urna

Cómo votar con la Boleta Única en las elecciones 2025 de octubre

El 26 de octubre, los mendocinos nos encontraremos con dos Boleta Única en la votación. En esta nota te explicamos cómo funciona. Simulá tu voto.

Este año se votará con doble Boleta Única.&nbsp;

Este año se votará con doble Boleta Única. 

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

El 26 de octubre se llevarán a cabo en todo el país las elecciones 2025 legislativas. En algunas provincias, además, se votará por cargos nacionales. En esta nota te contamos cómo se votará este año, teniendo en cuenta que en Mendoza se aplicará doble Boleta Única.

La particularidad de este turno electoral es que se utilizará la boleta única, tanto a nivel nacional como provincial, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas y deberá depositarlas en dos urnas diferentes.

Lee además
elecciones 2025 en godoy cruz: estas son las boletas que te encontraras para votar
candidatos

Elecciones 2025 en Godoy Cruz: estas son las boletas que te encontrarás para votar
elecciones 2025 en las heras: estas son las boletas que te encontraras para votar
candidatos

Elecciones 2025 en Las Heras: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Cada elector recibirá dos boletas:

  • Nacional, para diputados nacionales (con foto del primer candidato y casilleros de opción).

  • Provincial, para senadores, diputados y concejales (con nombres completos, casillero de lista completa y diseño dividido en tercios: logo partidario, foto y detalles de postulación).

Pero al tratarse de categorías distintas, habrá dos urnas. La urna nacional tendrá franja celeste y la provincial franja verde.

junta electoral, boleta unica, elecciones argentinas,
En estas elecciones 2025, se aplicará doble urna.

En estas elecciones 2025, se aplicará doble urna.

El esquema será el siguiente:

  • Una sola mesa electoral, que entregará las dos boletas.

  • Un biombo de votación, en lugar del cuarto oscuro.

  • Dos urnas diferenciadas, para nacional y provincial.

  • No se entregará sobre, sino que se doblará la boleta.

Elecciones 2025 en Mendoza: qué y cómo se vota

Estas elecciones se realizarán en conjunto con las nacionales, ya que así las convocó el gobernador Alfredo Cornejo. En estos comicios se elegirán 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales, repartidos entre las cuatro secciones que agrupa los departamentos. Además, los mendocinos votarán por cinco diputados nacionales.

A su vez, se elegirá la mitad de los concejales en la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. En el resto, votarán cargos municipales el 22 de febrero de 2026.

Cómo funcionará la Boleta Única nacional en Mendoza

La boleta nacional llevará el color celeste, correspondiente a la urna identificada con la faja y la leyenda “Elección Nacional”. El orden de las agrupaciones políticas quedó definido de la siguiente manera:

  • 501 Fuerza Justicialista Mendoza

  • 502 Frente Verde

  • 222 Protectora Fuerza Política

  • 504 Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

  • 13 Movimiento al Socialismo

  • 506 Frente Libertario Demócrata

  • 503 Alianza Defendamos Mendoza – Provincias Unidas

  • 505 Alianza La Libertad Avanza

La boleta nacional tendrá una fotografía del primer candidato en el centro y casilleros para marcar la opción.

Embed

El modelo utilizado será el que ya se aplicó en la provincia durante 2023, después de la aprobación de la norma para la votación de cargos provinciales.

En Mendoza, se usó cuatro veces: en los comicios desdoblados departamentales y en la elección para gobernador, al igual que en la PASO de esas dos instancias.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada
Por primera vez se aplicará Boleta Única para cargos nacionales.

Por primera vez se aplicará Boleta Única para cargos nacionales.

Sin embargo, y por la modificación incluida en el Senado, no estará presente el casillero "voto lista completa" que, de alguna manera, simula el habitual ejercicio ciudadano de introducir toda la boleta partidaria en el sobre sin cortar por categoría.

Simulá tu voto en la categoría diputados nacionales

Embed

Las boletas para cargos provinciales y municipales

En este caso, habrá una boleta por cada departamento, que se sumará a la nacional.

  • Fondo en color y el logo del partido en el encabezado.
  • Casillero para optar por lista completa.
  • Los cargos de senadores, diputados y concejales en las respectivas columnas.

El orden de aparición de frentes y partidos políticos en las boletas locales se estableció conforme al sorteo nacional. Se agrega a la derecha de la boleta el Partido de los Jubilados y partidos departamentales.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025 en San Martín: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Elecciones 2025 en Guaymallén: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Elecciones 2025 en la Ciudad de Mendoza: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Dónde voto elecciones 2025: consultá el padrón electoral

Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

Elecciones 2025: qué pasa con el voto en blanco y cómo se contabiliza

El Gobierno de Mendoza contrató un laboratorio balístico vinculado a Interpol: los detalles

Martes "picante" en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate

LO QUE SE LEE AHORA
Martes picante en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate.
Reforma del Estatuto del Empleado Público

Martes "picante" en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate

Las Más Leídas

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal.
Pronóstico

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal

Se trabaja para habilitar el tránsito en el Acceso Sur.
Atención conductores

Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

Oferta educativa para los CEPAS de San Rafael desde la Dirección General de Escuelas. video
Formación para adultos

La Dirección General de Escuelas presentó en San Rafael los CEPAS, una nueva propuesta educativa

Federico Scatareggi, la víctima del homicidio. 
sentencia

Confesó un homicidio brutal en Godoy Cruz y le dieron 18 años de cárcel

 La lucha por la inclusión: historias de vida y superación en Mendoza.
Ejemplos

La lucha por la inclusión: historias de vida y superación en Mendoza

Te Puede Interesar

Este año se votará con doble Boleta Única.  video
a doble urna

Cómo votar con la Boleta Única en las elecciones 2025 de octubre

Por Cecilia Zabala
Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Por Sitio Andino Sociedad
Grave incendio afectó a una casa. 
Mirá las fotos

Milagroso rescate de una familia tras un incendio en una casa de Godoy Cruz

Por Pablo Segura