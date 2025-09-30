Cómo votar con la Boleta Única en las elecciones 2025 de octubre

El 26 de octubre se llevarán a cabo en todo el país las elecciones 2025 legislativas. En algunas provincias, además, se votará por cargos nacionales. En esta nota te contamos cómo se votará este año, teniendo en cuenta que en Mendoza se aplicará doble Boleta Única .

La particularidad de este turno electoral es que se utilizará la boleta única, tanto a nivel nacional como provincial, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas y deberá depositarlas en dos urnas diferentes.

candidatos Elecciones 2025 en Las Heras: estas son las boletas que te encontrarás para votar

candidatos Elecciones 2025 en Godoy Cruz: estas son las boletas que te encontrarás para votar

En la provincia de Mendoza , además de cargos nacionales, se elegirán provinciales y en 12 departamentos se votará también por concejales .

Provincial , para senadores, diputados y concejales (con nombres completos, casillero de lista completa y diseño dividido en tercios: logo partidario, foto y detalles de postulación).

Nacional , para diputados nacionales (con foto del primer candidato y casilleros de opción).

Pero al tratarse de categorías distintas, habrá dos urnas. La urna nacional tendrá franja celeste y la provincial franja verde.

junta electoral, boleta unica, elecciones argentinas, En estas elecciones 2025, se aplicará doble urna. Foto: Yemel Fil

El esquema será el siguiente:

Una sola mesa electoral , que entregará las dos boletas.

Un biombo de votación , en lugar del cuarto oscuro.

Dos urnas diferenciadas , para nacional y provincial.

No se entregará sobre, sino que se doblará la boleta.

Elecciones 2025 en Mendoza: qué y cómo se vota

Estas elecciones se realizarán en conjunto con las nacionales, ya que así las convocó el gobernador Alfredo Cornejo. En estos comicios se elegirán 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales, repartidos entre las cuatro secciones que agrupa los departamentos. Además, los mendocinos votarán por cinco diputados nacionales.

A su vez, se elegirá la mitad de los concejales en la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. En el resto, votarán cargos municipales el 22 de febrero de 2026.

Cómo funcionará la Boleta Única nacional en Mendoza

La boleta nacional llevará el color celeste, correspondiente a la urna identificada con la faja y la leyenda “Elección Nacional”. El orden de las agrupaciones políticas quedó definido de la siguiente manera:

501 Fuerza Justicialista Mendoza

502 Frente Verde

222 Protectora Fuerza Política

504 Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

13 Movimiento al Socialismo

506 Frente Libertario Demócrata

503 Alianza Defendamos Mendoza – Provincias Unidas

505 Alianza La Libertad Avanza

La boleta nacional tendrá una fotografía del primer candidato en el centro y casilleros para marcar la opción.

Embed

El modelo utilizado será el que ya se aplicó en la provincia durante 2023, después de la aprobación de la norma para la votación de cargos provinciales.

En Mendoza, se usó cuatro veces: en los comicios desdoblados departamentales y en la elección para gobernador, al igual que en la PASO de esas dos instancias.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada Por primera vez se aplicará Boleta Única para cargos nacionales.

Sin embargo, y por la modificación incluida en el Senado, no estará presente el casillero "voto lista completa" que, de alguna manera, simula el habitual ejercicio ciudadano de introducir toda la boleta partidaria en el sobre sin cortar por categoría.

Simulá tu voto en la categoría diputados nacionales

Embed Tu navegador no soporta iframes.

Las boletas para cargos provinciales y municipales

En este caso, habrá una boleta por cada departamento, que se sumará a la nacional.

Fondo en color y el logo del partido en el encabezado.

en el encabezado. Casillero para optar por lista completa .

para optar por . Los cargos de senadores, diputados y concejales en las respectivas columnas.

El orden de aparición de frentes y partidos políticos en las boletas locales se estableció conforme al sorteo nacional. Se agrega a la derecha de la boleta el Partido de los Jubilados y partidos departamentales.