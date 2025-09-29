Elecciones 2025 en Las Heras: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025 , en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Las Heras .

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones 2025 nacionales y provinciales ; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

narcotráfico El femicidio de Mendoza similar al triple crimen y que aún está impune

Funcionaba en una casa Desbaratan un kiosco de drogas en Las Heras

En el caso de Las Heras, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027 . Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Además, Las Heras integra junto a Guaymallén, Mendoza y Lavalle el Primer Distrito Electoral , donde se elegirán 6 senadores y 8 diputados provinciales.

Leé también: Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Boleta provincial

Boleta única Las Heras, elecciones 2025 Mendoza

Quiénes son los candidatos a concejales en Las Heras (por orden de aparición en la boleta)

Fuerza Justicialista Mendoza: Raúl Adrián Ceverino, Gisele Dimarco, Martín Rodríguez, Yamila Jelvez, Benjamín Alaniz, Valeria Barrozo.

Frente Verde: Agostina Barbosa, Eduardo González Di Pietro, Carolina Bustos Lira, José Lepez, Silvia Zani, Hernán Aciar.

Protectora Fuerza Política: Carlos Alfredo Moreno, María Paola Olguín, Diego Martín Piriz, Mónica Alejandra Sosa, Lautaro Agustín Paez, Aída Raquel Alvelo.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Edgardo Videla, Milagros López, Lucas Exequiel Ramírez, Nadya Ortíz, Ulises Jimenez, Ximena Jasmín Fares.

Frente Libertario Demócrata: Nancy Oyola, Gustavo López, Nathaniel Tapia, Edith Garro, Janina Solorsa, Tomas Tobares,

Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Gabriela Segovia, Franco Ramírez, Débora Carmona, Martín Arias, Gimena Romina Ortíz, Leo Arce.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Marcos Gil, Johana Caro, Mónica Riveros, Fede Sarmiento, Noe Rago, Velázquez Mauro.

Partido de los Jubilados: Daniel Gleizer, Yamila Lorente, Luis Battelocchi, Gabriela Amaya, Walter Juarez, Lilian de la Vega.

Vientos de Cambio: Gustavo Merlo, Barbarita Rodríguez, Joni Ocampo, Sofía Lucero, Mauri Padial, Betty Ortiz.

Candidatos en la Primera Sección Electoral

Senadores Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Adriana Cano, Gustavo Valls, Zaharay Ortega, Alfredo Guevara, Romina García Parejas y Octavio Rodríguez .

. Frente Verde: Ricardo García, Flavia Pasqualetti, Nicolás Torres, Luisina Blanco, Marcela Rovira y Alejandro Orellana.

Protectora: Daniel Orozco, Cecilia Pérez, Marcelo Joaquín Oreo, Adela Paez, Leonardo Moreno, Johana Arangue .

. Frente de Izquierda - Unidad: Marcia Marianetti, Sergio Morán, Macarena Escudero, Maximiliano Villareal, M. Laura Vernazzi y Octavio Stacchiola .

. Frente Libertario Demócrata: Pedro García Espetxe, Mirta Carmen Guzmán, Brenda Denise Sabato, Cristian Armando Lopez, Ulises Addamo y Corina González .

. Provincias Unidas: Federico Abalos, Claudia Iturbe, Mario Lima, Vannesa Correa, Alexis Rubio y Stella Maris Becerra .

. Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Patricia Sánchez, Lucas Fosco, Eduardo Martín, Evelin Pérez, María Pía Pannalli, Santiago Daniel Gatica .

. Partido de los Jubilados: Juan Pablo Barros, Lorena Pereyra, Daniel Riveros, Betiana Rodríguez, Miguel Ángel Kruk y Elina Gómez.

Diputados Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Lucas Ilardo, Lidia Quintana, Valentina Moran, Sergio Luza, Malena Ozollo, Fredi Funes, Malvina Beatriz Luera y Gonzalo Ridolfi .

. Frente Verde: Emanuel Fugazzotto, Anabel Herensperger, Alfredo Mellado, Fernanda Orellano, Ismael Pereyra, Celeste Bobba, María Ángela Pascale y Mauricio Vilches .

. Protectora: José Luis Ramón, Lucía Ramos, Eduardo Mario Deblassi, Gladys Elena Rodríguez, Mario Jesús Riccio, Romina Gladys Mutis, Hugo Pierantonelli y Lourdes Montuori .

. Frente de Izquierda - Unidad: Lautaro Jiménez, Noelia Barbeito, Gerardo Uceda, Lorena Torres, Ivan Staller, Flavia Eliana Lucero, Fernando Mazzitelli y Gabriela Catalán .

. Frente Libertario Demócrata: Catalina Garay Lira, Gonzalo Duarte, Laura Guzmán, Isaias Ugarte, Carlos Gauna, Gisela Estrella, Germán Nicolás Cano, Susana Pintos.

Provincias Unidas: Roberto Righi, Andrea Fernández, Claudio Díaz, Alejandra Pezzutti, Héctor Madeo, Silvia Triboli, Federico Castañón y Geer Florencia .

. Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Julián Sadofschi, María Inés Ramos, Juana Allende, Ismael Jadur, Estefanía Corvalán, Jorge Raúl Zingarettti, Francisco Meardi y Carolina Guillén .

. Partido de los Jubilados: Carlos Zalazar, Elizabeth Rojas, Juan Pablo Zárate, Ruth Alessio, Mauro Nardin, Maira Riveros, Carlos Gallardo y María Urbina.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Las Heras

El concejo lasherino tiene 12 bancas: 7 de UCR - Cambia Mendoza, 1 de Protectora, 1 del Partido Verde, 2 del PJ (Frente de Todos) y 1 de Partido Agrupaciones Vecinales.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Miguel Juarez, la de Priscila Maturano y la de Viviana Riquelme) , 1 del PJ (Raúl Ceverino), la de Agrupaciones Vecinales (Alberto Guajardo) y la de Protectora (Belén Cortinez).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Noelia Delpír, Laura Lorena Fernández, Eduardo González y José María Villavicencio (Cambia Mendoza), Mabel Adriana Iannizzotto (PJ) y Paula García (Partido Verde).

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en Las Heras, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Frente Fuerza Justicialista

Emir Félix

Marisa Uceda

Matías Stevanato

Flor Destéfanis

Fernando Ubieta

Frente Verde

Diputados Nacionales

Mario Vadillo

Belén Bobba

Dugar Chappel

Oriana Torres

Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

Carolina Jacky

Sebastián Zelada

María Inés Rojas

Mateo Matas

Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Micaela Blanco Minoli

Nicolás Fernández

Marta Bernabeu

Nicolás Cortez

Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

Susana Barros

Fernando Flores

Pamela Miranda

Nahuel Díaz

Lis López

Frente Libertario Demócrata

Gabriel Sottile

Mariel Maestri

Gastón Pescarmona

Ángeles Bermejo

Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

Jorge Difonso

Flavia Manoni

Jorge Palero

Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza