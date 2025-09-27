27 de septiembre de 2025
Funcionaba en una casa

Desbaratan un kiosco de drogas en Las Heras

El allanamiento policial se realizó en el barrio Belgrano, donde una mujer fue detenida y se secuestraron pruebas clave para la causa judicial.

Desbaratan un kiosquito de drogas en Las Heras

Desbaratan un kiosquito de drogas en Las Heras

 Por Luis Calizaya

En las últimas horas del viernes, la Policía de Mendoza realizó un allanamiento en Las Heras y desmanteló un punto de venta de drogas en una vivienda particular. Durante el operativo se secuestraron plantas de cannabis, cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa, que dejó como única detenida a una mujer de 51 años.

Desmantelan un kiosco de drogas en Las Heras: qué se encontró

Alrededor de las 20, la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) llegó al barrio Belgrano, donde llevó a cabo un allanamiento en una vivienda. En el lugar se incautaron 23 envoltorios de cocaína, cinco plantas de cannabis sativa, $2.000 en efectivo, dos teléfonos celulares, una balanza digital y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Por la causa solo fue aprehendida una mujer, quien quedó alojada en la comisaría de la Unidad 32. El fiscal Juan González interviene en el proceso judicial.

Droga - Las Heras - Policía

Golpe al narcotráfico en San Rafael

Ese mismo día, al sur de Mendoza, efectivos de la PCN desbarataron un centro de distribución de drogas en una playa de estacionamiento ubicada en calle Chile, San Rafael. En el operativo fue detenido el líder de la organización y otras dos personas, de 64 y 53 años, en distintos procedimientos realizados en el departamento.

