26 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Golpe al narcomenudeo

Vendían droga en un estacionamiento y fueron detenidos en San Rafael

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en distintos allanamientos, donde además se secuestraron marihuana y cocaína.

Foto: Gobierno de Mendoza
 Por Luis Calizaya

En una extensa investigación, la Policía de Mendoza descubrió en una playa de estacionamiento de San Rafael un centro de fraccionamiento y venta de droga. Los allanamientos se realizaron en tres puntos del departamento, donde fueron detenidos dos hombres y una mujer por la tenencia de marihuana y cocaína, además de elementos vinculados al comercio ilegal.

Desbaratan un centro de distribución de droga en San Rafael

El primer allanamiento ocurrió en una vivienda de calle México, donde fue arrestado un hombre de 64 años. Allí se secuestraron bolsas con marihuana, frascos y cigarrillos armados, hojas secas, semillas y plantas, además de recortes de nailon, una balanza digital y un celular.

Droga - San Rafael
Los elementos secuestrados serán de utilidad para la causa penal.

Desde ese lugar, los investigadores llegaron a un segundo punto: una playa de estacionamiento en calle Chile. En el sitio fue detenido un hombre de 60 años, identificado como dueño del predio y líder de la banda narco. Se incautó más marihuana y elementos de distribución, junto a tres libretas con anotaciones que confirmaron su rol como núcleo de la organización.

Droga - San Rafael (2)
Aunque hay tres detenidos, la justicia aún investiga si hay más implicados en la causa.

Finalmente, en un departamento del sexto piso de calle Avellaneda, fue detenida una mujer de 53 años cuando ingresaba al lugar. Allí se secuestraron envoltorios de cocaína, una balanza de precisión en funcionamiento, un celular, otros elementos de fraccionamiento y otra libreta con registros de venta.

