Elecciones 2025 en Las Heras: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.
En el caso de Las Heras, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.
Qué se vota en Las Heras
Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en Guaymallén estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Primer Distrito Electoral y de los concejales.
En este último caso, serán seis los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Guaymallén
El concejo guaymallino tiene 12 bancas: 7 de UCR - Cambia Mendoza, 1 de Protectora, 1 del Partido Verde, 2 del PJ (Frente de Todos) y 1 de Partido Agrupaciones Vecinales.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Miguel Juarez, la de Priscila Maturano y la de Viviana Riquelme) , 1 del PJ (Raúl Ceverino), la de Agrupaciones Vecinales (Alberto Guajardo) y la de Protectora (Belén Cortinez).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Noelia Delpír, Laura Lorena Fernández, Eduardo González y José María Villavicencio (Cambia Mendoza), Mabel Adriana Iannizzotto (PJ) y Paula García (Partido Verde).