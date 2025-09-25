Piden ayuda para la familia de las hermanitas fallecidas en Las Heras

A través de las redes sociales se está pidiendo una ayuda económica y colaboraciones con la familia de las dos hermanitas de Las Heras que este miércoles fallecieron en un trágico accidente vial ocurrido en El Algarrobal.

Las víctimas, Brisa (7) y Carolina Segovia (10), fallecieron ayer tras ser embestidas por un colectivo de la Línea 600 en el carril Lavalle, en El Algarrobal, Las Heras.

Ahora allegados a las menores y el personal docente de la escuela a la que asistían han organizado una colecta para poder colaborar con la familia con los gastos de sepelio.

Para colaborar, con lo que esté a tu alcance, se puede enviar dinero al alias galatea.376.mp o al CVU 0000003100081239398401, ambos al nombre de Gabriela Alejandra Lugones.

“Cada aporte, por pequeño que sea, significa un gesto enorme de amor y esperanza para estas niñas y su familia”, explicaron des de la escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria, en Las Heras.

En el comunicado que se ha viralizado a través de las redes sociales, se indica que “Carolina y Brisa eran dos pequeñas llenas de dulzura y sueños, que atravesaban una situación de pobreza y estaban al cuidado de sus abuelos, quienes con mucho amor se hicieron cargo de ellas. Hoy esta familia necesita de todos nosotros, más que nunca”, explicaron los organizadores de la colecta.

El accidente vial ocurrió a las 18 de este miércoles en el carril Lavalle al 10.500, en El Algarrobal, Las Heras.

Las menores viajaban en un colectivo junto a una hermana mayor, quien al parecer descendió del transporte un par de cuadras antes.

En ese momento, según trascendidos, las menores se “pasaron” del lugar donde debían descender, por lo que al advertir esto, solicitaron bajar y lo hicieron rápidamente. Allí pasaron detrás de un auto e intentaron cruzar el carril, donde fueron embestidas por otro colectivo de la empresa El Plumerillo.

El impacto fue tan violento que, lamentablemente, las dos menores fallecieron en el acto.