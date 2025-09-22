Vecinos manifestaron en Aconcagua Radio que Las Heras "es el basural" de Mendoza

Las denuncias sobre la falta de mantenimiento en la infraestructura y la escasez de servicios se han vuelto moneda corriente en las conversaciones cotidianas entre vecinos de Las Heras . En Aconcagua Radio , dos residentes pusieron sobre la mesa el estado del departamento.

En el programa Hermoso Caos, los candidatos a concejales de la agrupación vecinal “Vientos de Cambio” , Gustavo Merlo y Sofía Lucero , comentaron que Las Heras “ha sido tratado como el basural de la provincia ”. Merlo, por su parte, enfatizó que no existe una gestión adecuada para abordar los problemas críticos del departamento: “Los comerciantes, que pagamos dobles impuestos, no recibimos nada a cambio”.

Frondoso prontuario Las Heras: detienen al principal sospechoso por el crimen del hombre hallado muerto en una camioneta

Los problemas de basura acumulada, calles en estado crítico y acequias desbordadas han preocupado a muchos vecinos que sienten que su calidad de vida se ha deteriorado. “Salimos a la vereda y vemos que están las calles sucias, oscuras; las acequias rebalsadas de agua estancada o con basura. No somos dignos de nuestras veredas ”, agregó Merlo en Aconcagua Radio , quien considera que ha llegado el momento de redefinir la relación entre el Estado y la comunidad.

La seguridad es otro de los puntos críticos en el departamento. Merlo aseguró que la falta de políticas efectivas ha llevado a un aumento de la delincuencia. “Los basurales facilitan la inseguridad ”, remarcó, responsabilizando a la administración local de las crecientes problemáticas sociales . Tanto él como Lucero están convencidos de que el deporte y la cultura son caminos esenciales para mitigar estos desafíos, enfatizando la importancia de contar con espacios adecuados donde los jóvenes puedan congregarse y formarse.

Una imagen que circuló por Las Heras y se replica tras varios llamados en vano para que el municipio limpie la comuna.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aconcagua Radio (@aconcagua.radio)

Durante la entrevista, Merlo se refirió a la importancia de un enfoque más inclusivo en las políticas municipales, destacando que muchas veces las decisiones sobre el desarrollo del departamento son tomadas sin la participación de la comunidad.

Con cerca de 40 miembros en su equipo, ‘Vientos de Cambio’ se posiciona como un nuevo actor en la política local, esperando transformar Las Heras mediante la participación ciudadana activa. "Nosotros no tenemos nada contra los partidos. Sí tenemos mucho contra las personas que no gestionan, porque los funcionarios se olvidan que su trabajo es darle respuesta a los vecinos".

Escuchá la entrevista completa a Gustavo Merlo y Sofía Lucero, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com