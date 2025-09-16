Lugar de ensueño

Mendoza al natural: Reserva Natural Villavicencio, un tesoro paisajístico que cumple 25 años

Descubrí la Reserva Natural Villavicencio en Mendoza: Silvina Giudici nos cuenta su historia, biodiversidad y los 25 años de este paraíso natural.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En el departamento de Las Heras se encuentra la hermosa Reserva Natural Villavicencio, un lugar de belleza paisajística única. Sitio Andino dialogó con Silvina Giudici, responsable de la reserva y apoderada de la Fundación Villavicencio, quien nos compartió todos los detalles del lugar que cumple 25 años.

Reserva Natural Villavicencio (2)
El hotel de la Reserva Natural Villavicencio es un monumento histórico y patrimonio de la Nación

Descubrí la Reserva Natural Villavicencio: un espacio natural emblemático de Mendoza

Este auténtico oasis natural se encuentra en el departamento de Las Heras, al pie de la Precordillera de los Andes y a apenas 54 km de la Ciudad de Mendoza, aproximadamente una hora en auto.

Reserva Natural Villavicencio (3)
Reserva Natural Villavicencio: 25 años conservando la biodiversidad y el patrimonio natural

"La Reserva Natural Villavicencio se creó en septiembre del año 2000. La Dirección de Recursos Naturales declaró Área Protegida de carácter privado y voluntario a las 60.400 hectáreas que corresponden a la propiedad", comenzó explicando Giudici.

"Me parece importante recalcar los 25 años de un área natural protegida que además es Sitio Ramsar. Está reconocida como paisaje productivo protegido, somos parte de la Alianza Gato Andino, somos sitio de conservación y santuario del cóndor andino."

Cómo llegar a la Reserva Natural Villavicencio

Embed
Reserva Natural Villavicencio (4)
Reserva Natural Villavicencio: conservación y la educación ambiental en un solo lugar

"Tenemos más de 6.000 estudiantes por año que pasan por el aula a cielo abierto, con más de 24 pasantías profesionalizantes y más de 20 investigaciones realizándose. Es un espacio donde la investigación científica tiene mucha importancia… Somos la única área protegida de carácter privado de la provincia de Mendoza."

Con respecto al objetivo del lugar, explicó: "La Fundación Villavicencio, que administra la reserva, basa su labor en cuatro pilares fundamentales: conservar el patrimonio biológico y cultural, fomentar la investigación científica, educar en temas ambientales y de sustentabilidad, y promover un turismo regenerativo que respete y proteja el entorno natural".

Reserva Natural Villavicencio (5)
Más de 327 especies de flora y 250 de fauna conviven en la Reserva Natural Villavicencio

"Tenemos más de 327 especies de flora y 250 especies de fauna, donde resaltan el guanaco, puma, choique, mara, gato andino, cóndor, águila coronada, águila mora, siete cuchillos, entre otros", detalló la responsable de la reserva.

En relación a las actividades disponibles, Giudici señaló: "Se puede hacer trekking, mountain bike, cabalgatas. También todas las actividades del Villavicencio Park: tirolesas y arborismo. Como añadido, disfrutar de los jardines y senderos".

"Abrimos en temporada alta (enero, febrero y julio) de lunes a lunes de 10 a 18. En baja, de miércoles a domingo a la misma hora. Los precios van desde $9.000 a $17.000, dependiendo edad y procedencia", informó.

Quienes ya visitaron la Reserva coinciden: es un espacio ideal para valorar la riqueza natural y cultural que protege, y un lugar perfecto para pasar un día inolvidable en familia, rodeados de naturaleza y tranquilidad.

