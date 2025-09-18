Incendio, casas destruidas y policías apedreados en Las Heras

Un incendio de grandes dimensiones destruyó por completo tres viviendas en Las Heras, tanto que los policías y bomberos que asistieron al lugar para sofocar las llamas fueron apedreados y agredidos por los vecinos del lugar , por lo que cuatro movilidades terminaron con importantes daños.

El siniestro se inició cerca de las 21 en el barrio 5 Mil Lotes, en Las Heras , donde debieron trabajar bomberos de Las Heras, Godoy Cruz y Cuartel Central, para sofocar las llamas que, en un momento, alcanzaron varios metros de altura.

tragedia Incendio fatal en Godoy Cruz: un hombre murió dentro de su vivienda

Siniestro Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

Pero a esto se le sumaron también los serios incidentes entre vecinos de la zona y policías , que derivaron en momentos de suma tensión en el lugar.

Según fuentes policiales, el fuego se inició en el cruce de las calles Braile y Pimenides, en el barrio 5 Mil Lotes de Las Heras.

Embed Terrible incendio en Las Heras.

Al menos tres viviendas fueron afectadas por el fuego y, en cuestión de minutos, las llamas tomaron la totalidad de los inmuebles.

De esta forma, la Policía de Mendoza debió desplegar un importante operativo policial en el lugar, que incluyó a Bomberos del Cuartel Central, Voluntarios de Las Heras, Capital y Godoy Cruz, como así también hubo apoyo hídrico de la Municipalidad de Las Heras y también el trabajo de Edemsa, para los respectivos cortes de electricidad.

Lo cierto es que, pese al esfuerzo de los bomberos, las pérdidas fueron totales en tres viviendas.

Luego, como consecuencia de la agresión de vecinos a los policías, se reportaron cuatro unidades con serios daños. Afortunadamente, ninguno de los efectivos sufrió heridas.

Ahora Bomberos y peritos de Científica intentan determinar la causa del siniestro.