Fotos y video

Incendio, casas destruidas y policías apedreados en Las Heras

Un incendio destruyó tres casas en Las Heras y los vecinos de la zona apedrearon a policías y bomberos, dañando varios patrulleros.

Terrible incendio destruyó tres casas en Las Heras.&nbsp;

Terrible incendio destruyó tres casas en Las Heras. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Un incendio de grandes dimensiones destruyó por completo tres viviendas en Las Heras, tanto que los policías y bomberos que asistieron al lugar para sofocar las llamas fueron apedreados y agredidos por los vecinos del lugar, por lo que cuatro movilidades terminaron con importantes daños.

El siniestro se inició cerca de las 21 en el barrio 5 Mil Lotes, en Las Heras, donde debieron trabajar bomberos de Las Heras, Godoy Cruz y Cuartel Central, para sofocar las llamas que, en un momento, alcanzaron varios metros de altura.

Lee además
Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 
Siniestro

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos
Incendio fatal en Godoy Cruz: un hombre murió dentro de su vivienda.
tragedia

Incendio fatal en Godoy Cruz: un hombre murió dentro de su vivienda

Pero a esto se le sumaron también los serios incidentes entre vecinos de la zona y policías, que derivaron en momentos de suma tensión en el lugar.

Incendio, casas destruidas y policías apedreados en Las Heras

Según fuentes policiales, el fuego se inició en el cruce de las calles Braile y Pimenides, en el barrio 5 Mil Lotes de Las Heras.

Embed

Al menos tres viviendas fueron afectadas por el fuego y, en cuestión de minutos, las llamas tomaron la totalidad de los inmuebles.

De esta forma, la Policía de Mendoza debió desplegar un importante operativo policial en el lugar, que incluyó a Bomberos del Cuartel Central, Voluntarios de Las Heras, Capital y Godoy Cruz, como así también hubo apoyo hídrico de la Municipalidad de Las Heras y también el trabajo de Edemsa, para los respectivos cortes de electricidad.

Lo cierto es que, pese al esfuerzo de los bomberos, las pérdidas fueron totales en tres viviendas.

Luego, como consecuencia de la agresión de vecinos a los policías, se reportaron cuatro unidades con serios daños. Afortunadamente, ninguno de los efectivos sufrió heridas.

Ahora Bomberos y peritos de Científica intentan determinar la causa del siniestro.

Temas
Seguí leyendo

Los comerciantes afectados por el incendio en la feria de Guaymallén lamentaron las pérdidas totales

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

En la previa del juicio: polémico fallo judicial por la tragedia de la Cuesta de los Terneros

Dictaron prisión preventiva para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

Sobreseyeron de la causa a la docente de Tupungato acusada por distribuir material de abuso infantil

Grave accidente vial en Guaymallén: dos alcoholemias positivas y una bebé internada

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

Guaymallén: tres heridos tras un choque frontal de motos

LO QUE SE LEE AHORA
El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

Las Más Leídas

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

Diputados le dio otro golpe parlamentario al presidente video
Congreso nacional

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa video
Investigación judicial

Dictaron prisión preventiva para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

Te Puede Interesar

El Senado de la Nación Argentina sesionará este jueves para tratar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de reparto de los ATN.
Congreso

El Senado de la Nación sesionará hoy para tratar el veto a la ley de reparto de los ATN

Por Sitio Andino Política
Presupuesto 2026: más ajuste para provincias, educación y ciencia bajo el blindaje fiscal de Milei.
Ajuste permanente

Presupuesto 2026: más ajuste para provincias, educación y ciencia bajo el "blindaje fiscal" de Milei

Por Marcelo López Álvarez
Terrible incendio destruyó tres casas en Las Heras. 
Fotos y video

Incendio, casas destruidas y policías apedreados en Las Heras

Por Pablo Segura