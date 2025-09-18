prevención del delito

Nuevos operativos policiales en Tupungato: más de 30 aprehendidos

La Policía de Mendoza realizó un operativo especial en distintos barrios de Tupungato. Hubo secuestro de estupefacientes y vehículos robados.

Cientos de efectivos participaron de los controles en Tupungato. 

 Por Pablo Segura

La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo de alto impacto en Tupungato, donde se registraron más de 30 aprehendidos y el secuestro de estupefacientes, algunas motos adulteradas y también la identificación de personas con medidas pendientes con la justicia.

Los procedimientos se realizaron durante este miércoles en horas de la tarde y participaron del operativo efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza.

Desde el Ministerio de Seguridad dijeron que trabajaron uniformados de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato, con apoyo de la Division VANT, unifoprmados de la Jefatura Departamental Tupungato, y policías de distintas comisarías, entre otros.

El operativo contó con más de seis móviles policiales realizando operativos determinados, algunas motos y también distintos puestos fijos en los barrios Arco Iris y El Progreso, ambos en Tupungato.

De esta forma, 32 personas fueron aprehendidas en averiguación de antecedentes y otras tres quedaron detenidas por tener medidas pendientes con la Justicia.

Control vial policia tupungato
La Policía de Mendoza instaló varios puestos fijos en distintos barrios de Tupungato.

En resumen, al menos 70 personas fueron identificadas con equipo biométrico dactilar, en tanto que se labraron cuatro actas viales por distintas irregularidades en la documentación de los vehículos y conductores. Estas fueron realizadas por personal de Tránsito Municipal.

Además, desde la Policía de Mendoza destacaron dos procedimientos realizados por la Unidad Especial de Patrullaje, también en Tupungato.

En el primero, tras requisar a dos masculinos en calle Urquiza frente al Barrio Los Cerezos, encontraron en una mochila una bolsita con cogollos de marihuana.

Y en la otra intervención, cuando intentaron identificar a un conductor que circulaba en moto, el sujeto abandonó el rodado y escapó corriendo por calle Liniers. Al verificar los datos, se detectó que la moto no tenía chapa patente colocada, por lo que la Oficina Fiscal ordenó el secuestro.

Días atrás, la Policía de Mendoza había realizado otro operativo similar en Tupungato que terminó con la aprehensión de 37 personas.

