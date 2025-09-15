Mega operativo de la Policía de Mendoza en Tupungato: 37 aprehendidos

El control de la Policía de Mendoza se extendió durante horas.

La Policía de Mendoza desplegó un amplio megaoperativo en Tupungato el viernes pasado, entre las 17 y las 22 horas, en el distrito Cordón del Plata y la acción fue diagramada por la Jefatura de la Policía Departamental, contando con un importante despliegue de recursos humanos y tecnológicos.

Del procedimiento participaron móviles de la Unidad Especial de Patrullaje , de la División VANT —que operó drones durante toda la jornada—, de Policía Rural y de Cuerpos Especiales, además de veinte efectivos pertenecientes a la UEP, la Comisaría 20 y las subcomisarías de San José y Cordón del Plata.

El operativo incluyó tanto controles móviles en distintos barrios de la zona como puestos fijos ubicados estratégicamente sobre las calles El Álamo, Ruano, Felipe Llaver y Salvador Vidal.

Como resultado del trabajo realizado, se controlaron 210 personas , de las cuales 94 fueron identificadas mediante equipos biométricos. Asimismo, se registraron 37 aprehendidos en el marco de la Ley 6722, un detenido con pedido de captura vigente y otros tres con medidas judiciales pendientes.

WhatsApp Image 2025-09-15 at 09.32.55 Efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza participaron del operativo en Tupungato.

También se labraron seis actas de infracción vial y se procedió a la aprehensión de dos personas por infringir el artículo 94 de la Ley 9099, relacionado con el consumo de alcohol en la vía pública, mientras que otro individuo fue arrestado por encontrarse en estado de ebriedad y por insultar a la autoridad, en aplicación de los artículos 95 y 46 de la misma norma.

El despliegue policial culminó además con la retención de una motocicleta y un automóvil por falta de documentación correspondiente.

Desde la Policía de Mendoza destacaron que este tipo de operativos preventivos se realizan con frecuencia en Tupungato para reforzar la seguridad, garantizar el cumplimiento de la ley y brindar mayor tranquilidad a los vecinos del Valle de Uco.