El dólar oficial ya supera el techo de la banda cambiaria: a cuánto abre la semana

En el inicio de la semana, el dólar oficial en el Banco de la Nación Argentina subió $15 y se ubica en $1.480, superando así el techo de la banda cambiaria. En el mercado mayorista, la divisa estadounidense avanzó hasta los $1.470.

En este contexto, los analistas del mercado advierten que la banda cambiaria difícilmente pueda sostenerse después de las elecciones de octubre. La estrategia oficial de utilizarla como ancla para contener la inflación pierde credibilidad, y las expectativas devaluatorias se intensifican.

Al mismo tiempo, el riesgo país superó los 1.100 puntos básicos y los activos financieros locales sufrieron fuertes caídas, reflejando un deterioro en las expectativas. Este escenario ocurre apenas una semana después de la derrota del oficialismo en las elecciones 2025 de la provincia de Buenos Aires.

Cotización del dólar blue, MEP y financieros El dólar paralelo también mostró alzas y se negocia de la siguiente manera:

Dólar blue compra: $1.425

$1.425 Dólar blue venta: $1.445 En cuanto al dólar MEP: Compra: $1.471,49

$1.471,49 Venta: $1.473,21 El dólar tarjeta superó los $1.900 y se ubicó en $1.927,58. Por su parte, el contado con liquidación cotizó en $1.475,89 para la compra y $1.478,78 para la venta/ Iprofesional