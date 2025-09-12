Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 12 de septiembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este miércoles.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 12 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 12 de septiembre de 2025

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 19 de octubre de 2024.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 11 de septiembre de 2025
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 10 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 10 de septiembre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.390;
  • Para la venta a $1.410.
PLACA-MONEDA-EXTRANJERA 11 SEPTIEMBRE

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.441,85 para la compra;
  • A $1.445,41 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • $1.440,04 para la compra;
  • $1.448,77 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.813,50 para la compra;
  • A $1.878,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.625 para la compra;
  • En $1.725 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $663 para la compra;
  • A $1.507,95 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Para el INDEC la inflación de agosto soportó las presiones cambiarias ¿De cuánto fue?

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre de 2025

Pérez Colman en Aconcagua Radio: "El precio de griferías que tienen cobre varía si sube el dólar"

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos

La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 7 de septiembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto
SIN ESCALA

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto

Las Más Leídas

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Más de cinco horas de negociaciones en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. 
conmoción en el este

Cómo fue la negociación con la menor atrincherada en La Paz y por qué no se usaron las Taser

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto
SIN ESCALA

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto

El robo ocurrió este miércoles, a plena luz del día, en Las Heras. 
los ladrones escaparon

Las Heras: dispararon cuatro veces para intentar robar una bicicleta

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 
Siniestro

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

Te Puede Interesar

El presidente observó la norma que nació de las provincias y sancionó el Congreso
Siguen los vetos

Pese al acercamiento, Milei vetó la ley impulsada por los gobernadores

Por Sitio Andino Política
Mendoza, entre las provincias con menor impacto de dengue en la temporada 2024-2025.
Balance

Mendoza, entre las provincias con menor impacto de dengue en la temporada 2024-2025

Por Natalia Mantineo
Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 
Siniestro

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

Por Luis Calizaya