ANSES: quiénes cobran este viernes 12 de septiembre de 2025

Anses informa que continúa el pago a jubilados y pensionados con haber mínimo, y a beneficiarios de Asignación Familiar, Universal por Hijo y Embarazo.

Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 12 de septiembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Quiénes cobran este viernes 12 de septiembre según ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 4, recibirán su pago correspondiente.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 4 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 2, podrán disponer del pago asignado.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

La entidad especificó que todos los titulares que presenten documentos terminados en 4 y 5, accederán a la retribución.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Septiembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios con DNI finalizado en 8 y 9 ya tienen disponible el monto asignado.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

ANSES cuándo cobro: calendario completo para el mes de septiembre

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el martes 9 de septiembre al 10 de octubre de 2025
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

Desempleo Plan 2

  • Agosto: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de septiembre al 10 de este mismo mes.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

