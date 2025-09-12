Pasaportes con fallas: las recomendaciones de las autoridades para no saturar las oficinas en Mendoza.

Sigue la incertidumbre entre miles de argentinos que gestionaron supasaporte entre el 23 de mayo y el 30 de junio. Ante la posibilidad de que sus documentos presenten fallas, muchos mendocinos se están acercando a las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en el aeropuerto para verificar el estado de sus pasaportes.
Frente a esta situación, Agustín Piscopo, titular del Registro Civil de Mendoza, hizo un llamado a la calma. Aparentemente una de las causas de la demora en el lugar tuvo que ver con la rotura de una impresora, pese a ello, fueron muchos los mendocinos que se acercaron en busca de una respuesta.
RENAPER, pasaportes fallados, tinta, aeropuerto, registro nacional de personas
Muchos mendocinos preocupados por pasaportes fallados.
Foto: Yemel Fil
Pasaportes con fallas: cómo detectarlos
Las fallas, que son imperceptibles a simple vista, afectan a pasaportes de la serie AAL emitidos entre el 23 de mayo y el 30 de junio. Para verificar si tu documento está comprometido, el RENAPER habilitó un chatbot oficial de WhatsApp al número +54 9 11 5126-1789. Al ingresar el número de tu pasaporte en el chat, el sistema te informará si requiere revisión.
Las series de pasaportes bajo revisión son las siguientes:
Recomendaciones para evitar la saturación del sistema
Agustín Piscopo fue claro al pedir que solo se acerquen a la oficina del aeropuerto quienes cumplan con dos requisitos clave:
Que el chatbot del RENAPER haya indicado que su pasaporte requiere una revisión.
Que tengan un vuelo programado dentro de los próximos 7 días.
Para todos los demás ciudadanos que no tengan un viaje inminente, pero que el chatbot haya confirmado la necesidad de una revisión, se recomienda que realicen el trámite en las oficinas del Registro Civil de Mendoza.
Las autoridades locales piden que la gente controle si su pasaporte está fallado con el chatbot oficial.
Foto: Yemel Fil
De esta manera, se evitará la saturación de la oficina del aeropuerto, que está preparada para brindar una respuesta inmediata y gratuita a los viajeros en apuros.
En el aeropuerto, la reposición del pasaporte se realiza al instante para no perder el viaje. Para quienes no tienen un viaje programado, la reposición también es gratuita y puede demorar hasta 96 horas, y se puede tramitar en el Registro Civil.