Pasaportes con fallas: las recomendaciones de las autoridades para no saturar las oficinas en Mendoza.

Sigue la incertidumbre entre miles de argentinos que gestionaron su pasaporte entre el 23 de mayo y el 30 de junio. Ante la posibilidad de que sus documentos presenten fallas, muchos mendocinos se están acercando a las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en el aeropuerto para verificar el estado de sus pasaportes.

Frente a esta situación, Agustín Piscopo , titular del Registro Civil de Mendoza, hizo un llamado a la calma. Aparentemente una de las causas de la demora en el lugar tuvo que ver con la rotura de una impresora, pese a ello, fueron muchos los mendocinos que se acercaron en busca de una respuesta.

En declaraciones a Sitio Andino, el funcionario explicó que, "si bien trabajan en conjunto con el RENAPER, no tienen injerencia directa sobre las oficinas del aeropuerto local".

Por ello, las autoridades de Mendoza emitieron una serie de recomendaciones para que el sistema no se sature y se pueda dar una respuesta eficiente a quienes realmente lo necesitan.

RENAPER, pasaportes fallados, tinta, aeropuerto, registro nacional de personas Muchos mendocinos preocupados por pasaportes fallados. Foto: Yemel Fil

Pasaportes con fallas: cómo detectarlos

Las fallas, que son imperceptibles a simple vista, afectan a pasaportes de la serie AAL emitidos entre el 23 de mayo y el 30 de junio. Para verificar si tu documento está comprometido, el RENAPER habilitó un chatbot oficial de WhatsApp al número +54 9 11 5126-1789. Al ingresar el número de tu pasaporte en el chat, el sistema te informará si requiere revisión.

Las series de pasaportes bajo revisión son las siguientes:

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

Recomendaciones para evitar la saturación del sistema

Agustín Piscopo fue claro al pedir que solo se acerquen a la oficina del aeropuerto quienes cumplan con dos requisitos clave:

Que el chatbot del RENAPER haya indicado que su pasaporte requiere una revisión.

Que tengan un vuelo programado dentro de los próximos 7 días.

Para todos los demás ciudadanos que no tengan un viaje inminente, pero que el chatbot haya confirmado la necesidad de una revisión, se recomienda que realicen el trámite en las oficinas del Registro Civil de Mendoza.

RENAPER, pasaportes fallados, tinta, aeropuerto, registro nacional de personas Las autoridades locales piden que la gente controle si su pasaporte está fallado con el chatbot oficial. Foto: Yemel Fil

De esta manera, se evitará la saturación de la oficina del aeropuerto, que está preparada para brindar una respuesta inmediata y gratuita a los viajeros en apuros.

En el aeropuerto, la reposición del pasaporte se realiza al instante para no perder el viaje. Para quienes no tienen un viaje programado, la reposición también es gratuita y puede demorar hasta 96 horas, y se puede tramitar en el Registro Civil.