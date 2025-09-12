Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 12 de septiembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 12 de septiembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas afectadas

Luján de Cuyo

  • – En calles Proyectadas J507 y J428 y zonas aledañas; Anchoris. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – Entre calles Pueyrredón, 25 de Mayo y Lencinas. En calle Pedrolini, hacia el oeste de Pueyrredón. En calle Sarmiento, hacia el oeste de Pueyrredón, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles Mitre, San Pedro, Perito Moreno y Rivadavia. En calles Lamadrid Sur y Montecaseros. En calle Perito Moreno, hacia el sur de San Pedro. En los barrios Milack Navira y Santa Rita y zonas aledañas; Barcala. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle Santa Rita, hacia el sur de Vicente López y Planes; Santa Blanca. De 10.00 a 14.00 h.

Tupungato

  • – En calle Valderrama, entre El Álamo y Sánchez. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • – En calle San Julián, hacia el este de Clodomiro Silva. En calle J. Aveiro. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • – En calle Colonia Rosario (Camino Granadero), hacia el este de calle El Cementerio; Capiz. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa y Costa Canal Uco. En calle Malvinas Argentinas; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

  • – En la intersección de calles Los Coroneles y La Falda y zonas aledañas; Cuadro Benegas. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles Santos, Maza Norte, El Noruego y Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°154, hacia el este de calle El Pasatiempo; Colonia Española. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Adolfo Calle, Lassa, Rawson y Sardi; El Cerrito. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Zamarbide, entre Costa de las Vías y Las Vírgenes; Las Paredes. De 11.00 a 15.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilio

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-luz.png
Por los cortes de luz, Edemsa brinda una serie de recomendaciones.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

