Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 8 de septiembre.

Durante la mañana y tarde de este lunes 8 de septiembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– En el barrio San Martín. Entre calles Avenida Cooperativa, Gran Capitán, Padre Llorens y áreas adyacentes. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Los Pinos, entre Severo del Castillo y Víctor Hugo. Entre calles N°517, Los Pinos, 9 de Julio, El Comercio y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

– En calle Julio A. Roca, entre San Miguel y Sáenz Peña. De 8.30 a 12.30 h.

Luján de Cuyo

– En calle Terrada, entre Bulnes y Zapiola. En Fideicomiso Terrada I y II, en barrio Acacias de Terrada. En calle Aráoz, hacia el este de Terrada, y zonas aledañas; Mayor Drumond. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

– En calle Las Carpas, entre Humberto Primo y 9 de Julio. En calle Falucho, entre Reconquista y Las Carpas, y adyacencias; La Primavera. De 10.00 a 14.00 h.

Lavalle

– En calle Quiroga, entre Publica y Los Sanjuaninos, y adyacencias; Jocolí. De 9.30 a 13.30 h.

Lunes 8 de Septiembre

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/z2vxRdrT5P — EDEMSA (@Edemsa) September 7, 2025

Tupungato

– En el Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), hacia el norte de Nueva Furno. Entre calles “C”, Nueva Furno, Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94) y Ruta Provincial N°89; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

– En calle Clodomiro Silva, entre Silva Flores y Lencinas; Los Chacayes. De 9.25 a 13.25 h.

– Entre calles Carlos Pellegrini, Esquiú, La Consulta y Francisco Delgado. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– Entre calles N°11, N°9, Juan Serrano y Ruta Nacional N°143; Atuel Norte. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles Las Heras, Chacabuco, Gobernador García y Polígono Viejo; 25 de Mayo. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Nacional N°146, entre calles Colmar y El Jarillal; Colonia Elena. De 15.00 a 19.00 h.

– En calle Hortizana, entre El Vencedor y El Moro; Cuadro Benegas. De 9.45 a 13.45 h.

– En la Ruta Nacional N°144, entre calles Corvalán y Las Rosas; Cuadro Benegas. De 10.30 a 14.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.