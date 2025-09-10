Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 10 de septiembre.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 10 de septiembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– En calle Los Arrieros, en la Lateral del Autódromo, en barrio 31 de Mayo, en Asentamiento Favaloro y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Solari, Prolongación Famatina, Lateral Norte del Acceso Este, Chacabuco y áreas adyacentes; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Milagros, entre Godoy Cruz e Infanta Isabel. En calle San Juan, hacia el este de Milagros. En calle Starace, hacia el oeste de Milagros y adyacencias; Corralitos. De 10.45 a 14.45 h.

Luján de Cuyo

– En la Ruta Provincial N°15, entre el Río Mendoza y callejón Villanueva. En callejón Maldonado, entre Rutas Provincial N°15 y Nacional N°40, y zonas aledañas; Perdriel. De 8.45 a 12.45 h.

– En la Ruta Provincial N°15, hacia el sur de calle Lamadrid, y áreas adyacentes; Perdriel. De 10.15 a 13.50 h.

Maipú

– En calle Videla Aranda, entre Maza y René Favaloro. En calle Maza, entre Videla Aranda y Azcuénaga, y adyacencias; Lunlunta. De 14.30 a 18.30 h.

Lavalle

– En la Ruta Provincial N°34, entre Ruta Provincial N°24 y callejón Mocayar, y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 10.00 a 13.00 h.

– En calle General Acha, entre Arenales y Oyarzábal. En calle proyectada V174 y adyacencias; Colonia Italia. De 14.30 a 16.30 h.

– En la Ruta Provincial N°33, hacia el norte de Franciscone, y áreas adyacentes; Gustavo André. De 10.30 a 14.30 h.

Tunuyán

– En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 10.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y Refugio de la Cruz; Los Chacayes. De 9.30 a 13.30 h.

Embed Mantenimiento Programado #EDEMSA

Miércoles 10 de Septiembre

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/6Sal7rPJnd — EDEMSA (@Edemsa) September 9, 2025

San Carlos

– En calle Muzaber, entre Aguirre y Florida; Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.

– En el Carril Casas Viejas, entre calles Capitán Cobos y Corsario Rojo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– Entre calles Ortubia, Gaucho Rodríguez, Nuestra Señora de Luján y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; El Toledano. De 10.20 a 14.20 h.

– Entre calles Mouriño, La Severina, Vicente Morant y Ruta Nacional N°143; El Tropezón. De 15.15 a 19.15 h.

– En calle Zardini, entre Costa de las Vías y Las Vírgenes, y zonas aledañas; El Usillal. De 10.30 a 12.00 h.

– En la Ruta Nacional N°146, entre calles La Intendencia y El Monte; Cuadro Nacional. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Rivadavia, Moreno, Day y Lavalle. De 14.45 a 18.45 h.

– Entre calles El Libertador, Irene Curié, Balcarce y Las Margaritas. De 9.15 a 13.15 h.

Malargüe

– En la Ruta Provincial N°188, camino hacia Los Morados. En Puesto Rojas y en Ejército de Los Andes. De 10.00 a 13.45 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilio

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó una serie de recomendaciones frente a los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.