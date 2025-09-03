Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 3 de septiembre.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 3 de septiembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– En calle Elpidio González, entre Chacabuco y Acceso Este. En calle Escorihuela, hacia el sur de Elpidio González, y adyacencias; Rodeo de la Cruz. De 10.30 a 14.30 h.

– Entre calles Congreso de Tucumán, Richieri, Libertad y Acceso Sur. En el barrio Alto Luján y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

– En la intersección de calles Defensa y Reconquista y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.



– En calle Rivadavia. En el barrio Santa Rita; Barcala. De 14.30 a 17.30 h.

– Entre el Acceso Este, calle Los Baños, callejón Moyano y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

– En calle Colón, entre San Luis y barrio El Paraíso de la Costa, y áreas adyacentes. De 9.45 a 13.45 h.

– En la intersección de calle Ramón Vázquez con Ruta Nacional N°40 y zonas aledañas; Jocolí Viejo. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis. En calles Ortega y Proyectada V3, hacia el oeste de Urquiza; Costa de Araujo. De 14.30 a 17.30 h.

– En calle Remedios Escalada de San Martín, entre San Martín y Bernardo de Irigoyen, y adyacencias; Villa Tulumaya. De 9.15 a 13.15 h.

Míercoles 3 de Septiembre

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Tupungato

– En calle Los Cerezos, entre El Álamo y finca Don Damaso Gómez; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Ruano, entre El Álamo y Lugones; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

– Entre calles Capra y Otros, Paso de Los Andes, Uvexport y La Luz; Villa Seca. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Miguel Silva, entre Sebastianelli y Paso de Los Andes. En calle San Ceferino; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– Entre calles Las Aucas, Roca, Deán Funes y Juárez Celman. De 15.00 a 19.00 h.

– Entre calles Adolfo Calle, Arizu, Doña Damasia y Neme; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Tiburcio Benegas, entre Los Nogales y Los Blancos; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Moreno, Teniente General Perón, Tirasso y Sardi; El Cerrito. De 12.30 a 16.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz Tras los cortes de luz, Edemsa brinda una serie de recomendaciones para tener en cuenta. Foto: Cristian Lozano

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.