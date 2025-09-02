Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 2 de septiembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 2 de septiembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – Entre calles San José, Schestakow, Dr. Milstein y Salomón Miyara. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

  • – En la Lateral Sur del Acceso Este, entre calles Chacón y Ponce, y áreas adyacentes. De 10.30 a 14.30 h.– Entre calles Dr. Moreno, Belgrano, José Hernández, Paso de Los Andes/Berutti y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • – Entre calles Pedro B. Palacios, General Espejo, San Miguel, José María Godoy, Los Pimientos y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Luján

  • – En el barrio Cerro Alto; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.30 h.

  • – En los barrios Cooperativa Solar de Cuyo, Achiras y adyacencias; Perdriel. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En la intersección de calles Paso de los Arrieros y San Antonio y zonas aledañas; Blanco Encalada. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Proyectada J640, hacia el norte de Ruta Provincial N°60, y adyacencias; Mayor Drummond. De 14.30 a 16.30 h.

Maipú

  • – En calle Manuel Cruz Videla, entre Vieytes y Las Rozas, y áreas adyacentes; Cruz de Piedra. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • – En calle Chacón, hacia el oeste de Ruta Provincial N°24. En calle Vallet; El Chilcal. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h

Tunuyán

  • – Entre calles Santa Cruz, La Argentina, Santa Fe y Caídos en Malvinas. De 14.30 a 18.30 h.

  • – Entre calles Bascuñán, Neme, Quintana y Ruta Tabanera; Colonia Las Rosas. De 9.10 a 13.10 h.

San Rafael

  • – Entre calles Los Sauces, Bentos, Hipólito Yrigoyen y El Toledano; El Toledano. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Santa Teresa, Gaviola, Chalet Sin Techo y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 15.00 a 19.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
corte de luz
Varios departamentos sufrirán cortes de luz a lo largo del día.

Varios departamentos sufrirán cortes de luz a lo largo del día.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

