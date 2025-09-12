Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 12 de septiembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El estado del Paso Internacional Los Libertadores este viernes 12 de septiembre.

El estado del Paso Internacional Los Libertadores este viernes 12 de septiembre. 

Por Sitio Andino

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este viernes 12 de septiembre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, las 24 horas. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El pronóstico para este jueves indica: cielo despejado. Seminubosidad en zona Sur desde las 14.

paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 11 de septiembre
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 11 de septiembre
Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 10 de agosto.
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 10 de septiembre

Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 2º en Uspallata, -5° en Punta de Vacas, -8º en Puente del Inca y -9° en Las Cuevas.

Cabe recordar que es obligatoria la portación de cadenas.

colas Paso a Chile, Los Libertadores, Cristo Redentor, filas de autos.jpeg
El Paso Internacional Los Libertadores es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza.

El Paso Internacional Los Libertadores es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 12 de septiembre.
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 12 de septiembre

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto
Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 
Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

El robo ocurrió este miércoles, a plena luz del día, en Las Heras. 
Las Heras: dispararon cuatro veces para intentar robar una bicicleta

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder
San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder

Terrible vuelco en Alta Montaña. El conductor se salvó. 
Un auto volcó en Alta Montaña por un derrame de aceite de un camión

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión del servicio.
Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión de la traza

Norberto Sánchez fue apuñalado, prendido fuego y abandonado en un descampado de Guaymallén.
Qué hipótesis se investiga por el cadáver en Guaymallén

Pasaportes con fallas: las recomendaciones de las autoridades para no saturar las oficinas en Mendoza.
Pasaportes con fallas: las recomendaciones de las autoridades para no saturar las oficinas en Mendoza

