Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo este viernes 12 de septiembre en Mendoza

El clima

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con tiempo bueno. Conocé el pronóstico extendido.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informa que este viernes 12 de septiembre, la jornada en la provincia de Mendoza, se presentará con el cielo despejado durante el día. A partir de las 22 horas, habrá seminubosidad únicamente en la zona sur.

En alta montaña, el cielo estará despejado con seminubosidad desde las 14 horas.

Se estima que la temperatura máxima en el llano sea de 23 grados y la mínima de 1 grado.

ciudad de mendoza, primavera, turistas, turismo, tiempo, clima.jpg
Cómo estará el pronóstico del tiempo en Mendoza.

Cómo estará el pronóstico del tiempo en Mendoza.

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • El sábado 13 de septiembre habrá poca nubosidad con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán moderados del sudeste. En precordillera y en el departamento de Malargüe habrá viento Zonda. La máxima llegaría a los 28 grados y la mínima a los 11 grados.
  • Para el domingo 14 de septiembre, el día estará algo nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera. La máxima llegaría a los 22 grados y la mínima a los 14 grados.
  • Respecto al lunes, 15 de septiembre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Se estima que la máxima sea de 23 grados y la mínima de 10 grados.
  • El martes, 16 de septiembre, el cielo estará algo nublado con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La temperatura máxima rondaría los 27 grados y la mínima los 12 grados.
