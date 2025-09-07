El clima

Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de septiembre

Será una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. A qué zonas afectará el viento y las nevadas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Se espera una jornada agradable este domingo 7 de septiembre en Mendoza

Se espera una jornada agradable este domingo 7 de septiembre en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Este domingo 7 de septiembre se presentará en Mendoza con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, acompañado de vientos leves del este. El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que en la cordillera se prevén nevadas y la presencia de Zonda leve durante la tarde.

En materia de nubosidad, el amanecer será seminublado en el Sur, mientras que en el resto de la provincia el cielo estará mayormente despejado. Estas condiciones se mantendrán durante toda la jornada.

Lee además
Continúa el buen tiempo en Mendoza: cómo estará este sábado 6 de septiembre
El clima

Continúa el buen tiempo en Mendoza: conocé el pronóstico para este sábado 6 de septiembre
Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de septiembre
El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de septiembre

En cuanto a la Alta montaña, habrá cielo nublado, con mayor cobertura en la zona central y Norte. También se podrían presentar nevadas.

Respecto al viento, se espera circulación leve de norte a sur desde las 11 hasta las 18 en Norte, Este y Sur. En la cordillera se espera Zonda leve entre las 12 y 18.

La temperaturas promedio en el llano será de 18 grados centígrados en su máxima, en tanto que la mínima llegará -2°C en Malargüe y Valle de Uco (heladas en zonas bajas), 1°C en el Sur, y 3°C en el Norte y Este (probables heladas parciales).

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • El lunes 8 de septiembre continuará con poca nubosidad y un ascenso marcado de la temperatura, con vientos moderados del sudeste. Máxima de 21°C y mínima de 6°C.
  • El martes 9 de septiembre se mantendrán las condiciones de estabilidad, con poca nubosidad y vientos moderados del sudeste. Máxima: 24°C. Mínima: 9°C.
  • El miércoles 10 de septiembre llegará con fuertes nevadas en toda la alta montaña y el ingreso de viento sur intenso desde media mañana, que afectará a toda la provincia.
Temas
Seguí leyendo

Baja la temperatura: qué dice el pronóstico del tiempo para este 4 de septiembre en Mendoza

Mucha lluvia y con temperaturas elevadas: así estará la Primavera en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 3 de septiembre en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 2 de septiembre en Mendoza

Tras la nieve, lluvia y granizo, así estará el pronóstico del tiempo en Mendoza este 1 de septiembre

La lluvia causó estragos en Mendoza y provocó cientos de intervenciones: las comunas más afectadas

Temporal de nieve en Malargüe con hasta 60 centímetros acumulados en algunas zonas

Tras las lluvias de este sábado, continúa el mal tiempo este domingo

LO QUE SE LEE AHORA
La violencia escolar preocupa en la Provincia de Mendoza. 
informe

La violencia escolar en Mendoza: cómo se aborda y previene una problemática que alarma

Las Más Leídas

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza:  quiénes pueden ingresar.
Salud

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza: quiénes pueden ingresar

Operativo en Lavalle termina con el secuestro de cocaína rumbo a San Juan
Intervino la Justicia Federal

Los emboscaron camino a San Juan y cayeron con varios kilos de cocaína

Incertidumbre por la serie de pasaportes impresos con fallas
Documentación con errores

Miles de pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si tu documento está afectado y qué hacer

La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó sus candidatos en el departamento sureño video
Elecciones 2025

Sin la candidata"foránea", Cambia Mendoza presentó su lista para el Concejo de Malargüe

Te Puede Interesar

El episodio ocurrió en el interior de una vivienda de Cuadro La Estación
Grave hecho

Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

Por Sitio Andino Policiales
El resultado de la elección de este domingo en Buenos Aires es clave para el gobierno de Javier Milei. 
análisis

Elecciones 2025: por qué el resultado en provincia de Buenos Aires será clave para Mendoza

Por Cecilia Zabala
Franco Colapinto dio su mejor esfuerzo.
automovilismo

Franco Colapinto 17° en el GP de Italia 2025 en Monza; ganó Verstappen y McLaren completó el podio

Por Sitio Andino Deportes