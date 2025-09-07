Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de septiembre

Se espera una jornada agradable este domingo 7 de septiembre en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







Este domingo 7 de septiembre se presentará en Mendoza con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, acompañado de vientos leves del este. El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que en la cordillera se prevén nevadas y la presencia de Zonda leve durante la tarde.

En materia de nubosidad, el amanecer será seminublado en el Sur, mientras que en el resto de la provincia el cielo estará mayormente despejado. Estas condiciones se mantendrán durante toda la jornada.

En cuanto a la Alta montaña, habrá cielo nublado, con mayor cobertura en la zona central y Norte. También se podrían presentar nevadas.

Respecto al viento, se espera circulación leve de norte a sur desde las 11 hasta las 18 en Norte, Este y Sur. En la cordillera se espera Zonda leve entre las 12 y 18.

La temperaturas promedio en el llano será de 18 grados centígrados en su máxima, en tanto que la mínima llegará -2°C en Malargüe y Valle de Uco (heladas en zonas bajas), 1°C en el Sur, y 3°C en el Norte y Este (probables heladas parciales). El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza El lunes 8 de septiembre continuará con poca nubosidad y un ascenso marcado de la temperatura , con vientos moderados del sudeste . Máxima de 21°C y mínima de 6°C.

continuará con y un , con . Máxima de 21°C y mínima de 6°C. El martes 9 de septiembre se mantendrán las condiciones de estabilidad, con poca nubosidad y vientos moderados del sudeste . Máxima: 24°C. Mínima: 9°C.

se mantendrán las condiciones de estabilidad, con y . Máxima: Mínima: El miércoles 10 de septiembre llegará con fuertes nevadas en toda la alta montaña y el ingreso de viento sur intenso desde media mañana, que afectará a toda la provincia.