Baja la temperatura: qué dice el pronóstico del tiempo para este 4 de septiembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informa que este jueves 4 de septiembre se presentará con nubosidad variable y leve descenso de la temperatura en la provincia de Mendoza.
La mínima se situará unos puntos por debajo respecto al miércoles. Conocé el pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informa que este jueves 4 de septiembre se presentará con nubosidad variable y leve descenso de la temperatura en la provincia de Mendoza.
Habrá vientos leves del este y condiciones calmas en la mayor parte del territorio, salvo en La Paz y Santa Rosa, donde por la mañana soplará viento leve del sur.
En cuanto a la alta montaña, se espera tiempo bueno, con una mínima que alcanzará los -20 grados centígrados.
La temperatura promedio en el llano será de 14 grados centígrados en su máxima, mientras que las mínimas estarán entre -1°C en Malargüe y el Valle de Uco, 3°C en el sur y 4°C en el norte y este provincial.