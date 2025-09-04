Baja la temperatura: qué dice el pronóstico del tiempo para este 4 de septiembre en Mendoza

Conocé cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informa que este jueves 4 de septiembre se presentará con nubosidad variable y leve descenso de la temperatura en la provincia de Mendoza.

Habrá vientos leves del este y condiciones calmas en la mayor parte del territorio, salvo en La Paz y Santa Rosa, donde por la mañana soplará viento leve del sur.

En cuanto a la alta montaña, se espera tiempo bueno, con una mínima que alcanzará los -20 grados centígrados.

La temperatura promedio en el llano será de 14 grados centígrados en su máxima, mientras que las mínimas estarán entre -1°C en Malargüe y el Valle de Uco, 3°C en el sur y 4°C en el norte y este provincial.

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Viernes 5 de septiembre: parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura . Vientos leves del noreste. Máxima: 15°C – Mínima: 5°C.

parcialmente nublado con . Vientos leves del noreste. Sábado 6 de septiembre: jornada con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura . Vientos leves del noreste. Máxima: 16°C – Mínima: 3°C.

jornada con . Vientos leves del noreste. Domingo 7 de septiembre: se prevé nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, con nevadas en cordillera. Máxima: 17°C – Mínima: 4°C.