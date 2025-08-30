Tormenta de Santa Rosa: lluvias históricas en Mendoza para este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja por lluvias intensas para este sábado y domingo en toda la provincia de Mendoza. Especialistas locales anticipan que el fenómeno podría superar el récord histórico de precipitaciones en agosto, con acumulados en el lapso de 48 horas que rondarían los 100 milímetros.
La provincia de Mendoza enfrentará un fuerte temporal de lluvia.
La Tormenta de Santa Rosa: el pronóstico en Mendoza
En toda la provincia de Mendoza habrá inestabilidad durante el sábado y domingo, pero en algunas zonas también puede producirse una combinación de lluvias y nevadas, como en Potrerillos, Cacheuta o El Salto.
Para la tarde de este sábado la tormenta de Santa Rosa mostrará su máxima furia. “A partir de las 15 se intensificarán el viento y las lluvias, para gran parte de la provincia”, indicó Mariano García experto en meteorología.
Hacia el mediodía del domingo se espera una disminución progresiva en la intensidad de las precipitaciones, que se irán disipando hasta desaparecer por completo en horas de la noche. No obstante, las últimas lluvias podrían presentarse en forma de agua-nieve.
El lunes, en tanto, se prevé el regreso del sol y condiciones más propias de la primavera.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por lluvias intensas para este sábado y domingo.
Para quienes permanezcan en sus hogares, se recomienda revisar el estado de techos, canaletas y desagües para asegurar un correcto flujo del agua. También se aconseja retirar del exterior cualquier objeto que pueda ser arrastrado por la corriente, especialmente aquellos que contengan productos.
Desde el organismo, se pide a la población evitar sacar la basura, asegurar puertas y ventanas, y tener a mano una mochila de emergencia personal. En caso de inundación, es crucial cortar la energía eléctrica desde la llave general y desconectar los electrodomésticos para evitar accidentes
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
El domingo, 31 de agosto, el día estará mayormente nublado con descenso de la temperatura y vientos leves del sector sur. Habrá precipitaciones en la mañana. La máxima sería de 12 grados y la mínima de 6 grados.
En cuanto al lunes 1 de setiembre, se espera una jornada parcialmente nublada con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. La máxima rondaría los 19 grados y la mínima los 5 grados.
Respecto al martes, 2 de septiembre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, llegando la máxima a 22 grados.
El miércoles 3 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán del este. La máxima llegaría a los 21 grados y la mínima a los 9 grados.