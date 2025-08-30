Tormenta de Santa Rosa: lluvias históricas en Mendoza para este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja por lluvias intensas para este sábado y domingo en toda la provincia de Mendoza. Especialistas locales anticipan que el fenómeno podría superar el récord histórico de precipitaciones en agosto, con acumulados en el lapso de 48 horas que rondarían los 100 milímetros.

Según los especialistas, la mayor preocupación está en la cantidad de agua que caerá en pocas horas. El fenómeno tiene que ver con una nueva ciclogénesis, la segunda registrada en menos de 15 días, cuya principal característica es la descarga de mucha lluvia.

Medidas ante el temporal General Alvear refuerza la prevención ante la llegada de la tormenta de Santa Rosa

En toda la provincia de Mendoza habrá inestabilidad durante el sábado y domingo, pero en algunas zonas también puede producirse una combinación de lluvias y nevadas, como en Potrerillos, Cacheuta o El Salto.

Para la tarde de este sábado la tormenta de Santa Rosa mostrará su máxima furia. “A partir de las 15 se intensificarán el viento y las lluvias, para gran parte de la provincia”, indicó Mariano García experto en meteorología.

Hacia el mediodía del domingo se espera una disminución progresiva en la intensidad de las precipitaciones, que se irán disipando hasta desaparecer por completo en horas de la noche. No obstante, las últimas lluvias podrían presentarse en forma de agua-nieve.

El lunes, en tanto, se prevé el regreso del sol y condiciones más propias de la primavera.

Foto: Yemel Fil

Lluvia en Mendoza: recomendaciones

Frente al fenómeno, Defensa Civil, se aconseja a los conductores circular con máxima precaución, evitando zonas anegadas y reduciendo la velocidad. Es fundamental mantener una distancia prudente con otros vehículos y detener la marcha al llegar a badenes, arroyos o cauces aluvionales.

Para quienes permanezcan en sus hogares, se recomienda revisar el estado de techos, canaletas y desagües para asegurar un correcto flujo del agua. También se aconseja retirar del exterior cualquier objeto que pueda ser arrastrado por la corriente, especialmente aquellos que contengan productos.

Desde el organismo, se pide a la población evitar sacar la basura, asegurar puertas y ventanas, y tener a mano una mochila de emergencia personal. En caso de inundación, es crucial cortar la energía eléctrica desde la llave general y desconectar los electrodomésticos para evitar accidentes

