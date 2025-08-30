Día de Santa Rosa de Lima: por qué se recuerda hoy, 30 de agosto

Cada 30 de agosto se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima , una efeméride de origen peruano con gran arraigo cultural en toda Latinoamérica. La fecha no solo honra a la primera santa nacida en el continente , sino que también está ligada a la tradición popular que asocia su nombre con la aparición de fuertes tormentas en esta época del año .

Santa Rosa de Lima , canonizada en 1671 por el Papa Clemente X , es reconocida como la primera santa de América y patrona de Perú y del continente . Su devoción se ha transmitido durante siglos y mantiene gran presencia en Argentina.

La conmemoración combina religiosidad y costumbre popular, y recuerda el fallecimiento de Isabel Flores de Oliva , una terciaria dominica y mística religiosa que alcanzó relevancia tras un hecho ocurrido en 1615 . Ese año, una flota neerlandesa llegó al puerto del Callao con intención de atacar Lima. Ante el temor de la población, Isabel reunió a un grupo de mujeres para rezar por la protección de la ciudad .

Dos días después, el capitán de la flota murió en circunstancias misteriosas, lo que provocó la retirada inmediata de los invasores . Desde entonces, el pueblo atribuyó la salvación de Lima a la intercesión de Rosa, motivo por el cual fue venerada no solo en Perú, sino también en Argentina, Uruguay y Paraguay .

Además, a Santa Rosa de Lima se le atribuye el origen de la llamada “Tormenta de Santa Rosa”, un fenómeno climático que suele registrarse a fines de agosto y que, según la tradición, simboliza su poder protector.

Cuándo se celebra el Día de Santa Rosa de Lima: ¿el 30 o el 23 de agosto?

La fecha oficial de su conmemoración fue fijada inicialmente para el 30 de agosto por el Papa Clemente X. Sin embargo, coincidía con la festividad de San Bartolomé Apóstol. Para evitar la superposición, el Concilio Vaticano II reordenó el calendario litúrgico y, en 1969, estableció que Santa Rosa sea recordada el 23 de agosto, día cercano a su fallecimiento.

A pesar de este cambio, en Argentina y otros países de la región se mantiene la tradición de homenajearla cada 30 de agosto. Además de su papel religioso, Santa Rosa de Lima es considerada protectora de los enfermos de tuberculosis y patrona de Perú, América y las Filipinas.

Oraciones para Santa Rosa de Lima

Oración para las Virtudes

Gloriosa Santa Rosa de Lima,

tú que supiste lo que es amar

a Jesús con un corazón tan fino

y generoso enséñanos tus grandes

virtudes para que, siguiendo tu ejemplo,

podamos gozar de tu protección

en la tierra y de tu compañía en el cielo.

Amén

Oración para vivir cerca a Cristo

Oh Dios Omnipotente, dador de todo bien,

que hiciste florecer en América por la gloria

de la virginidad y paciencia a la bienaventurada Rosa,

prevenida con el rocío de tu gracia; haz que nosotros,

atraídos por el olor de su suavidad, merezcamos ser buen olor de Cristo.

Por Jesucristo, Nuestro Señor.

Amén.

Oración por el Servicio

Señor, Dios nuestro,

Tú haz querido que Santa Rosa

se consagre totalmente a ti,

por su amor virginal,

y por su penitencia de amor.

Haz que guiados por el ejemplo de su caridad,

seamos fecundos en el servicio de amor al prójimo,

como buenos testigos del amor de Cristo.

Guiados por el ejemplo de Santa Rosa,

fortalece Padre, nuestro amor a ti

y a nuestros hermanos,

junto a quienes queremos alabarte y bendecirte,

por los siglos de los siglos.

Amén.

Fuente: aciprensa.