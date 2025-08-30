Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto

La Dirección de Vialidad Provincial informó el estado de las rutas de Mendoza para este sábado 30 de agosto de 2025 . En varios tramos se recomienda circular con precaución por acumulación de agua y granizo , debido a la alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) por intensas lluvias . Además, en alta montaña se registró acumulación de nieve.

Si bien el organismo provincial recuerda de manera permanente la necesidad de conducir con precaución ante el frío y las heladas -controlando la velocidad y la adherencia de los vehículos-, este sábado el flujo aluvional iniciado a las 10.30 obligó a extremar los recaudos al circular .

La Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza, advirtió sobre la obligatoriedad del uso de cadenas y la necesidad de circular con precaución en los accesos por alta montaña .

Recomendaciones a la hora de manejar por las rutas de Mendoza

En principio, si se va a salir en vehículo, es primordial chequear que esté en condiciones y equiparlo para enfrentar posibles escenarios como neblina, lluvia, nieve o hielo en calzada.

También es primordial conocer algunas técnicas de manejo para actuar en determinadas situaciones.

Se recomienda, durante los días de viento y lluvia, reducir la velocidad y transitar con extrema precaución en zonas de derrumbes. En caso de crecidas, evitar cruzar sectores que pudieran quedar anegados con flujos aluvionales.

Se mantiene monitoreo permanente por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

El Paso Internacional Los Libertadores y el Paso Pehuenche están cerrados

Por un lado, el Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, permanece cerrado para todo tipo de vehículos este sábado 30 de agosto debido a las inclemencias meteorológicas.

En tanto, el Paso Pehuenche, que une Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional 145, se encuentra habilitado únicamente hasta Las Loicas durante esta jornada.