Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto

La Dirección de Vialidad Provincial informó el estado de lasrutas de Mendoza para este sábado 30 de agosto de 2025. En varios tramos se recomienda circular con precaución por acumulación de agua y granizo, debido a la alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por intensas lluvias. Además, en alta montaña se registró acumulación de nieve.
Si bien el organismo provincial recuerda de manera permanente la necesidad de conducir con precaución ante el frío y las heladas -controlando la velocidad y la adherencia de los vehículos-, este sábado el flujo aluvional iniciado a las 10.30 obligó a extremar los recaudos al circular.
La Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza, advirtió sobre la obligatoriedad del uso de cadenas y la necesidad de circular con precaución en los accesos por alta montaña.
30 septiembre 2025 - reporte rutas provinciales
Reporte del estado vial de los principales caminos de la provincia
RP 98 (San Carlos): cortada desde Ruta Nacional 40 hasta la Laguna del Diamante, por acumulación de nieve.
RP 173 (San Rafael): intransitable en el tramo del Cañón del Atuel, de Valle Grande a El Nihuil, por lluvias.
Ruta a Cristo Redentor: cerrado el tramo desde Las Cuevas hasta el Monumento, por nieve.
RP 13: intransitable desde Barrio Municipal (Gran Mendoza) hasta Cerro Siete Colores, en Uspallata.
RP 52 (Villavicencio): dificultades en el sector del Balcón y camino a Uspallata, en Agua de la Zorra.
RP 89 (Vallecitos – Potrerillos): se recomienda extremar precauciones por acumulación de nieve y lluvias.
RP 220 (San Rafael): uso obligatorio de cadenas desde El Sosneado hasta las Ruinas del hotel abandonado; también en RN 40 hacia Valle Hermoso (Malargüe), por nieve en calzada.
RP 226 (Malargüe): intransitable desde Las Loicas hasta el Paso El Planchón por acumulación de agua; no obstante, no está cortada.
RN 40: intransitable el tramo que une a Bardas Blanca, Neuquén, por acumulación de nieve y anegamientos. También, desde Pareditas hasta El Sosneado hay corte total por acumulación de Nieve. Hay equipos trabajando en la zona.
Recomendaciones a la hora de manejar por las rutas de Mendoza
En principio, si se va a salir en vehículo, es primordial chequear que esté en condiciones y equiparlo para enfrentar posibles escenarios como neblina, lluvia, nieve o hielo en calzada.
También es primordial conocer algunas técnicas de manejo para actuar en determinadas situaciones.
Se recomienda, durante los días de viento y lluvia, reducir la velocidad y transitar con extrema precaución en zonas de derrumbes. En caso de crecidas, evitar cruzar sectores que pudieran quedar anegados con flujos aluvionales.
Se mantiene monitoreo permanente por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.
El Paso Internacional Los Libertadores y el Paso Pehuenche están cerrados
Por un lado, el Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, permanece cerrado para todo tipo de vehículos este sábado 30 de agosto debido a las inclemencias meteorológicas.
En tanto, el Paso Pehuenche, que une Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional 145, se encuentra habilitado únicamente hasta Las Loicas durante esta jornada.