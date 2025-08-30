Mendoza bajo alerta naranja por lluvias intensas: los primeros reportes en la provincia

Lluvia en la provincia de Mendoza: las condiciones climáticas en las diferentes zonas

Este lunes por la mañana cayó granizo en distintas partes del área metropolitana de la provincia de Mendoza. Alerta meteorológica.

Lluvia en la provincia de Mendoza: las condiciones climáticas en las diferentes zonas Foto: Yemel Fil

Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por lluvias intensas que afectarán toda la provincia de Mendoza . En esta nota, te contamos en detalle cómo están las condiciones climáticas en las distintas zonas de la región.

Alrededor de las 10.30 comenzó la lluvia en la ciudad de Mendoza en una jornada ventosa, con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones de variada intensidad . La temperatura máxima prevista para el sábado es de 13°C, mientras que la mínima será de 9°C. Según Defensa Civil se registran lluvias moderadas a intensas en Las Heras, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y todo Guaymallén . También el centro de Maipú con lluvias intensas

Según diversas fuentes, en Malargüe se registraron lluvias durante toda la madrugada, comenzando alrededor de las 4 de la mañana. Las precipitaciones afectaron principalmente la zona oeste del departamento, con intensidad variable. Hacia las 8 de la mañana, las lluvias dieron paso a una ligera nevada, aunque la acumulación fue mínima y no permitió que la nieve se asentara en el suelo.

Sin embargo, en la Ruta Provincial 222 , las condiciones fueron diferentes: la caída de nieve logró acumularse durante la mañana, generando una capa visible en la zona. Además, en Las Leñas continúa nevando.

Las Leñas Foto de la zona de Las Leñas

Intensas lluvias

Por otro lado, en las localidades de El Sosneado y Pareditas, se registraron fuertes lluvias durante la madrugada y la mañana, con precipitaciones intensas que cayeron a cántaros. Estas lluvias afectaron principalmente las zonas rurales y de montaña.

La lluvia llegó a San Carlos

Al igual que en las zonas mencionadas, el departamento de San Carlos amaneció con intensas lluvias. Las precipitaciones fueron abundantes y se acumularon en varias áreas, afectando especialmente los caminos de tierra, que se volvieron intransitables en algunos tramos.

image Fuerte lluvia en San Carlos.

WhatsApp Image 2025-08-30 at 10.31.07 AM Fuerte lluvia en San Carlos

Precipitaciones y granizo en la zona este

En la zona Este, sobre todo en el departamento de Junín y San Martín, se ha reportado una fuerte caída de granizo. A las 11 comenzó a llover en el departamento de junín.

En San Martín se reportó granizo y lluvias intensas en el norte de Gustavo André, probablemente afecte Nueva California, La Consulta, Villa San Carlos, El Divisadero, Este de Tres Porteñas, Montecaseros de San Martín.

image En San Martín se reportó granizo.

En Rivadavia, se registra una fuerte lluvia con mucho granizo, aunque sin daños por el momento. En Santa Rosa, lluvias moderadas en Las Catitas y La Dormida.

Lluvia en Lavalle

En el departamento de Lavalle se registran lluvias intensas en centro y Las Catitas.

